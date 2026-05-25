Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου που της αφιέρωσαν την κούπα του Ολυμπιακού

Η συγκινητική αναφορά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες

Μία ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου Τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, στο ΟΑΚΑ. Τόσο ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, όσο και οι αθλητές του Ολυμπιακού, με πρώτο τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου, έκαναν μια ξεχωρστή και συγκινητική αφιέρωση.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς των Πρωταθλητών Ευρώπης, δήλωσε:  «θέλω να αφιερώσω την κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλλα, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά».

Λίγο νωρίτερα, ο Παπανικολάου είχε κάνει τη δική του αναφορά: «αυτό είναι για σένα Κανέλλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα».

Ποια είναι όμως η Κανέλλα Χρυσονίδου;

Πρόκειται για την υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ομάδας του Πειραιά, η οποία εργάζεται στον Ολυμπιακό από το 1998. Επίσης, η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία έχει σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, εργάστηκε στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και στη συνέχεια στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στην Γραμματειακή Υποστήριξη της ερυθρόλευκης ΚΑΕ

Σήμερα, δίνει τη δική της μάχη, αλλά βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του Ολυμπιακού. Και όπως φάνηκε, οι άνθρωποι της ομάδας δεν την ξεχνούν.

