Καιρός: Πότε έρχονται 30άρια - Η πρόγνωση για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ασταθής καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
  • Από Τρίτη έως Πέμπτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 30 βαθμούς, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και Μακεδονία.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται ζέστη και τοπικές βροχές, χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία.
  • Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Με εναλλαγές βροχών, τοπικών καταιγίδων αλλά και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. 

Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με βροχές και καταιγίδες στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς ωστόσο να αναμένεται κάποια οργανωμένη κακοκαιρία. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 30 βαθμούς, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και σε πεδινές περιοχές της Μακεδονίας. Παρά τη ζέστη, τις θερμές ώρες της ημέρας θα συνεχιστούν οι τοπικές μπόρες και οι μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και ηπειρωτικά τμήματα. 

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως και τα 6 με 7 μποφόρ, διατηρώντας πιο δροσερές συνθήκες στα ανατολικά. 

Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα κυλήσει με αρκετή ζέστη, αλλά και αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά. 

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι δε φαίνεται κάποια γενικευμένη κακοκαιρία, ωστόσο οι απογευματινές μπόρες και οι τοπικές καταιγίδες δε θα λείψουν από ορεινές και εσωτερικές περιοχές της χώρας. 

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τοπικά 30άρια, ενώ στα νησιά και τα παραθαλάσσια οι συνθήκες θα είναι καλύτερες, χάρη και στους βοριάδες που θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο. 

Ο καιρός τη Δευτέρα 25/5 από την ΕΜΥ

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα  εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27  βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 26/5 από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε  θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26  βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 27/5 από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι -  απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά των περιοχών αυτών και μεμονωμένες καταιγίδες στα  βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία, μετά το μεσημέρι, από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 28/5 από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν  τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια  ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 29/5 από την ΕΜΥ

Στα κεντρικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι- απόγευμα στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

