Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Αστάθεια με βροχές και το τριήμερο;

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον καιρό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος / Βίντεο Mega

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δυσοίωνες προβλέψεις για τον καιρό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.
  • Η αστάθεια θα συνεχιστεί και το επόμενο Σαββατοκύριακο, με σημαντικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
  • Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο καιρός δεν θα ευνοήσει τους εκδρομείς.
  • Προβλέπεται βελτίωση του καιρού από το απόγευμα της Κυριακής 24/5, αλλά με τοπικές βροχές και καταιγίδες.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Δυσοίωνες είναι οι προγνώσεις για τον καιρό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αφού η αστάθεια των τελευταίων ημερών φαίνεται να διαρκεί.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, την αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, το σκηνικό του καιρού φαίνεται να περιλαμβάνει βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. 

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, η αστάθεια θα συνεχιστεί και μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το τριήμερο. 

Παράλληλα, εξήγησε ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του Μαΐου, η αστάθεια θα επανέρχεται πιο έντονα στα ηπειρωτικά τμήματα, με μπόρες και καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. 

«Ο καιρός δε θα ευνοήσει τους εκδρομείς του τριημέρου», λέει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εκτίμηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος τονίζει ότι οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από βροχοπτώσεις και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και σε περιοχές του Αιγαίου. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, με έντονη ψύχρα τις πρωινές ώρες και αισθητή άνοδο το μεσημέρι, ιδιαίτερα όπου επικρατεί ηλιοφάνεια. 

Όσον αφορά τον καιρό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος εξήγησε πως, αν και είναι ακόμη νωρίς για οριστική πρόγνωση, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να μην ευνοήσει όσους σχεδιάζουν. 

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 24/5 

Την Κυριακή 24/5, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση στις περισσότερες περιοχές από αργά το απόγευμα. Tις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. 

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. 

ΑΤΤΙΚΗ 

  • Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακή βελτίωση. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Μακεδονία καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην κεντρική Μακεδονία. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 22 βαθμούς Κελσίου. 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα σταδιακή βελτίωση. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακή βελτίωση.  
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ 

  • Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Έως 23 βαθμούς Κελσίου. 

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

  • Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως αργά το απόγευμα.  
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 4 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου. 
