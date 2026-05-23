Ιστορική έκθεση με όλα τα BMW Art Cars

Για πρώτη φορά στην ιστορία, σύσσωμη η BMW Art Car Collection εκτίθεται στο Μόναχο, την έδρα της BMW. Με τίτλο «BMW ART CARS – 20 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΜΑΖΙ ΣΤΟ BMW WELT», η έκθεση θα φιλοξενήσει και τα 20 Art Cars στον ίδιο χώρο για πρώτη φορά, από τις 29 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2026. Η έκθεση, που πραγματοποιείται στον εμβληματικό χώρο του BMW Welt, συγκεντρώνει τα θρυλικά «rolling sculptures» της συλλογής, από το Art Car του Alexander Calder (1975) έως το project της Julie Mehretu (2024).

Ιδιαίτερη θέση κατέχει το «BMW H2R Project» του Olafur Eliasson. Βασισμένο σε ένα πρωτότυπο όχημα υδρογόνου, το project έχει εκτεθεί στο κοινό μόλις τρεις φορές από την παγκόσμια πρεμιέρα του το 2007, ως εγκατάσταση σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας. Η έκθεση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του BMW Art Car World Tour, το οποίο, από τον Μάρτιο του 2025, γιορτάζει την 50ή επέτειο της BMW Art Car Collection μέσα από ένα διεθνές εκθεσιακό πρόγραμμα σε περισσότερες από 30 χώρες σε πέντε ηπείρους.