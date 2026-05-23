Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για την πορεία του Happy Day, για το ενδεχόμενο να αναλάβει και δεύτερο τηλεοπτικό πρότζεκτ στον Alpha και για το αν σκέφτεται να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί με τον Θέμη Σοφό.

Σε σχέση με τη διαδρομή της πρωινής εκπομπής που παρουσιάζει, είπε ότι η επιτυχία ξεπέρασε τις προσδοκίες της. Όπως σημείωσε, «Δόξα τω Θεώ τα πράγματα πήγαν καλύτερα και από τα πιο τρελά μου όνειρα. Η φετινή σεζόν, είναι μια όμορφη σεζόν στην πρώτη της φάση, αλλά παρότι δε θέλω να αναφέρομαι σε ένα γεγονός που έχει συμβεί σε ένα μέλος της ομάδας μας, στην Τίνα μας (σ..σ την Τίνα Μεσσαροπούλου), γυρνώντας από τις διακοπές του Πάσχα, αυτό μας σημάδεψε και μας συγκλόνισε όλους… Δε μπορώ λοιπόν να πω ότι είναι μια χρονιά ανέμελη και χαρούμενη. Η Τίνα, όποια στιγμή επιλέξει, ξέρει ότι είμαστε εδώ και την περιμένουμε χωρίς να της δημιουργούμε το άγχος της επιστροφής. Ξέρουμε ότι προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή είναι η υποστήριξη του άντρα της».

Σε δεύτερο σημείο της ίδιας συζήτησης, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον σταθμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει πρόβλεψη για νέο επαγγελματικό βήμα στο πλαίσιο της ανανέωσης της σύμβασής της. «Είχα πει ότι είχα συζητήσει να κάνω κάποια στιγμή ένα ακόμη project με τον σταθμό, θα μου άρεσε να κάνω κάτι σαν τους “Πρωταγωνιστές”. Το μόνο που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην ανανέωση της σύμβασης εργασίας έχει μπει στο συμβόλαιό μου. Οπότε κάποια στιγμή λογικά θα γίνει», ξεκαθάρισε.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το ενδεχόμενο ενός τέταρτου παιδιού

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τοποθετήθηκε και για το αν σκοπεύει να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά της με τον Θέμη Σοφό, με τον οποίο έχουν ήδη τρία παιδιά. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πει πως σχεδιάζει νέο παιδί και εξήγησε τη δική της στάση απέναντι στο θέμα.

«Δε δήλωσα ποτέ ότι σχεδιάζω να κάνω κι άλλο παιδί. Ο άντρας μου έχει δηλώσει πολύ ανοιχτός στην απόκτηση πολλών παιδιών. Εγώ νιώθω ότι και σαν μανούλα και σαν Ελληνίδα, έχω κάνει το χρέος μου και στην οικογένειά μου και στη χώρα μας. Τα παιδιά μας πια, είναι σε μια ηλικία με άλλου τύπου απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο να μπει κι ένα μωράκι στο πρόγραμμα. Αν βέβαια έρθει μια εγκυμοσύνη, καλοδεχούμενη θα είναι, αλλά όχι επί τούτου», είπε χαμογελώντας.

