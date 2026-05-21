Νέο τηλεοπτικό ρεπορτάζ παρουσίασε η Τζώρτζια Συρίχα στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, αποκαλύπτοντας εξελίξεις για πρόσωπα και συνεργασίες στην ελληνική τηλεόραση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ρεπορτάζ της, η Σία Κοσιώνη φαίνεται πως βρήκε το νέο της τηλεοπτικό «σπίτι», με τις πληροφορίες να τη θέλουν να μετακινείται στον ΑΝΤ1. Όπως ειπώθηκε, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις για τη συμμετοχή της σε σειρά συνεντεύξεων, ενώ φέρεται να έχει ζητήσει ενεργό ρόλο και παρουσία σε συσκέψεις του ενημερωτικού τομέα.

«Τελικά ο AΝΤ1 θα είναι το νέο της τηλεοπτικό σπίτι. Έχει μιλήσει για τα δώδεκα επεισόδια συνεντεύξεων που είχε συμφωνήσει να κάνει ο αξέχαστος Γιώργος Παπαδάκης και φυσικά έχει ζητήσει να παρίσταται και σε όλα τα meeting του ενημερωτικού και να βρίσκεται εκεί και η ίδια» είπε η Τζ. Συρίχα για τη Σία Κοσιώνη.

«Ακούσατε την καρδιά μου να χτυπά»

Υπενθυμίζεται ότι η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε οριστικά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο δύο δεκαετιών στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

«Ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ακούτε και την καρδιά μου που χτυπάει πολύ δυνατά. Απόψε δεν θα σας πω μόνο το γνωστό "εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται". Θα σας πω ότι μαζί με αυτό, σήμερα ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46. Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωση σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου» είπε η Σία Κοσιώνη.