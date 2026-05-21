Γιορτινό ήταν το κλίμα στο πλατό της εκπομπής Breakfast@Star, σήμερα 21 Μαιου, καθώς η Ελένη Χατζίδου και ο συνεργάτης της Κωνσταντίνος Ντάφλος είχαν την ονομαστική τους γιορτή.

Η παρουσιάστρια δέχτηκε θερμές ευχές, λουλούδια και δώρα από συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα, με τον σύζυγό της και συμπαρουσιαστή Ετεοκλή Παύλου φυσικά, να της εύχεται με τον πιο γλυκό τρόπο on air.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν έλειψαν τα πειράγματα ανάμεσα στο ζευγάρι, με την Ελένη Χατζίδου να σχολιάζει χαμογελώντας: «Δε μου έχει πάρει τίποτα ακόμα για τη γιορτή μου!»

Ο Ετεοκλής Παύλου απάντησε με χιούμορ πως το «μεγάλο δώρο» του θα είναι να την αφήσει να μιλήσει… ένα λεπτό παραπάνω στον αέρα, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν και τα δώρα από το κανάλι και τους συνεργάτες της εκπομπής, με ανθοδέσμες, γλυκά και κεράσματα να γεμίζουν το στούντιο, ενώ όλοι ευχήθηκαν υγεία, επιτυχίες, καλές συνεργασίες και προσωπική ευτυχία.

Η Ελένη δέχτηκε και μια υπέροχη ανθοδέσμη από τη διοίκηση του Star. «Αγαπημένη μας Eλένη, σου ευχόμαστε χρόνια πολλά για τη γιορτή σου!», έγραφε η κάρτα.

Παραπονεμένος δεν έμεινε ούτε ο Κωνσταντίνος Ντάφλος, που δέχτηκε έναν «πύργο» από σάντουιτς.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική και οικογενειακή, με την Ελένη Χατζίδου να στέλνει ευχές σε όλους όσοι γιόρταζαν, αλλά και να τονίζει τη σημασία του να βρίσκονται κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα.