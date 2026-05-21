Χατζίδου: Γιορτή στο πλατό του Breakfast - «Δε μου πήρε δώρο ο Ετεοκλής»

Λουλούδια και ευχές στην εκπομπή του Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.05.26 , 12:34 Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
21.05.26 , 12:31 Λαχταριστή τούρτα Black Forest από τον Γιώργο Ρήγα
21.05.26 , 12:20 Συναγερμός σε πτήση λόγω Έμπολα - Δεν επιτράπηκε προσγείωση αεροσκάφους
21.05.26 , 12:09 Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
21.05.26 , 12:08 Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
21.05.26 , 12:00 Πώς αφυπνίζουν οι Ταύροι στις σχέσεις και ο ρόλος τους στη μεταμόρφωση μας
21.05.26 , 11:54 Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Απαγορεύεται η φοίτηση παιδιών κάτω των 6 ετών
21.05.26 , 11:42 MasterChef: Η εξομολόγηση του Κοντιζά και το τρολάρισμα του Κουτσόπουλου
21.05.26 , 11:06 Ιωάννα Τούνη: Τα «superfoods» που επιλέγει για το πρωινό της!
21.05.26 , 10:58 Φαμέλη: «Eίμαι μόνη μου. Είναι πρωτόγνωρο για μένα & κάπως μ' αρέσει»
21.05.26 , 10:55 Μάλτα: Συναρπαστικό ταξίδι στο «στολίδι» της Μεσογείου
21.05.26 , 10:51 Συγκλονίζει ο Μίλτος Καρατζάς: «Έπαθα μια σοβαρή ουρολοίμωξη»
21.05.26 , 10:35 Ματαιώνεται οριστικά η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος»
21.05.26 , 10:33 Κρήτη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 22 σπίτια για ναρκωτικά και επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
21.05.26 , 10:10 Έρχεται η πλατφόρμα PosoKanei: Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Ματαιώνεται οριστικά η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος»
Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Εύχομαι να γίνουν όλα όπως πρέπει
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
MasterChef 2026-Φίλιπ VS Σαμ: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση;
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
MasterChef: «Δεν επιτρέπονται οι ερωτήσεις, ούτε η βοήθεια από τον εξώστη»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Βίντεο από το Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γιορτινό ήταν το κλίμα στο πλατό της εκπομπής Breakfast@Star, σήμερα 21 Μαιου, καθώς η Ελένη Χατζίδου και ο συνεργάτης της Κωνσταντίνος Ντάφλος είχαν την ονομαστική τους γιορτή.

Χατζίδου: Δείτε τα υπέροχα ζωάκια που έχει στο σπίτι της

Η παρουσιάστρια δέχτηκε θερμές ευχές, λουλούδια και δώρα από συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα, με τον σύζυγό της και συμπαρουσιαστή Ετεοκλή Παύλου φυσικά, να της εύχεται με τον πιο γλυκό τρόπο on air.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν έλειψαν τα πειράγματα ανάμεσα στο ζευγάρι, με την Ελένη Χατζίδου να σχολιάζει χαμογελώντας: «Δε μου έχει πάρει τίποτα ακόμα για τη γιορτή μου!»

Ο Ετεοκλής Παύλου απάντησε με χιούμορ πως το «μεγάλο δώρο» του θα είναι να την αφήσει να μιλήσει… ένα λεπτό παραπάνω στον αέρα, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν και τα δώρα από το κανάλι και τους συνεργάτες της εκπομπής, με ανθοδέσμες, γλυκά και κεράσματα να γεμίζουν το στούντιο, ενώ όλοι ευχήθηκαν υγεία, επιτυχίες, καλές συνεργασίες και προσωπική ευτυχία.

Η Ελένη δέχτηκε και μια υπέροχη ανθοδέσμη από τη διοίκηση του Star. «Αγαπημένη μας Eλένη, σου ευχόμαστε χρόνια πολλά για τη γιορτή σου!», έγραφε η κάρτα. 

ελενη χατζιδου

Παραπονεμένος δεν έμεινε ούτε ο Κωνσταντίνος Ντάφλος, που δέχτηκε έναν «πύργο» από σάντουιτς.

χατζιδου

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική και οικογενειακή, με την Ελένη Χατζίδου να στέλνει ευχές σε όλους όσοι γιόρταζαν, αλλά και να τονίζει τη σημασία του να βρίσκονται κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top