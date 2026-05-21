Το Happy Day γιορτάζει σήμερα, καθώς πολλά μέλη από την ομάδα της εκπομπής έχουν την ονομαστική τους εορτή. Ανάμεσά τους ο Κώστας Φραγκολιάς, αλλά και η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία απέχει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να σταθεί στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, που δίνει μάχη για την υγεία του.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έστειλε στον αέρα της εκπομπής τις ευχές της στη συνεργάτιδά της, η οποία βγήκε τηλεφωνικά στον αέρα της εκπομπής και μίλησε πρώτη φορά μετά την περιπέτεια υγείας του συζύγου της.

«Ίσως παρατηρήσατε ότι δεν ξεκίνησα από την εορτάζουσα που θα έπρεπε, και συνήθως τα τελευταία πολλά χρόνια είναι εδώ μαζί μας και τη γιορτάζουμε, την Τίνα Μεσοροπούλου, την Κωνσταντίνα μας. Και αυτό γιατί σήμερα έχουμε τη χαρά και τη συγκίνηση να την έχουμε έστω για λίγα λεπτά μαζί μας, για να της ευχηθούμε ζωντανά όπως θέλουμε να κάνουμε σε έναν άνθρωπο της οικογένειάς μας, σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Τινάκι μας, να σε χαιρόμαστε!», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Παιδάκια μου, σας ευχαριστώ πολύ πολύ! Κωστάκη μου, χρόνια πολλά! Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με έστειλε το πρωί. Σταματίνα, σε πρόλαβε, θέλω να σου πω», ήταν τα πρώτα λόγια της Τίνας Μεσσαροπούλου, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να απαντά ότι δεν ήθελε να ενοχλήσει και να στείλει πρωί πρωί, αφού υπάρχει διαφορά ώρας στη Γερμανία.

«Σας αγαπώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας, να γιορτάσουμε παρέα. Θα τα πούμε όλα εν καιρώ. Και πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα, γιατί σας αισθάνομαι δεύτερη οικογένειά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Δε θέλω να ξεχάσω κανέναν. [...] Αναφέρω αυτούς και όχι εσάς, γιατί εσάς σας τα 'χω πει πάρα πολλές φορές. Δε θέλω να ξεχάσω κάποιον από το κανάλι, γιατί πραγματικά μου έχουν φερθεί όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για όλα», ήταν τα λόγια της Τίνας Μεσσαροπούλου.

Στη συνέχεια, η Τσιμτσιλή της ευχήθηκε και για τον πρωτότοκο γιο της, τον Κωνσταντίνο. «Να 'ναι γερός και δυνατός. Να 'σαι και εσύ γερή και δυνατή σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις και υποστηρίζεις τον άντρα σου. Εμείς είμαστε εδώ και σε περιμένουμε. Σου στέλνουμε πάντα θετική ενέργεια. Είσαι πάντα στις προσευχές μας. Σ' αγαπάμε και ευχόμαστε σύντομα να 'σαι κοντά μας», είπε.

«Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι, το ίδιο θα ήθελα. Και εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και σύντομα να είμαστε παρέα όλοι μαζί», συμπλήρωσε η εορτάζουσα.

«Σιδερένιος ο Γιώργος μας. Με την ευλογία και του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Χρόνια πολλά! Καλή δύναμη! Σ' αγαπάμε. Αυτό (σ.στο λουλούδι) σε περιμένει», ανέφερε η Σταματίνα.

«Ακόμα και ο Παπανώτας, να σκεφτείτε, μου λείπει», κατέληξε. «Και εμένα μου λείπεις. Και είσαι στις προσευχές μου κάθε μέρα, να ξέρεις», απάντησε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε επί 26 μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός μετά από ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος. Στις 11 Μαΐου, πήρε εξιτήριο και σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού — από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ.

Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη.

Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης.

Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα», είχε γράψει την ίδια μέρα, σε ανάρτησή της η Τίνα Μεσσαροπούλου.