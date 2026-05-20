Η Αθηνά Οικονομάκου επέστρεψε δυναμικά στην καθημερινότητά της μετά τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο κάτω από άκρα μυστικότητα.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας, λίγες μόλις ημέρες μετά το χαρμόσυνο γεγονός, μοιράστηκε στιγμιότυπο από το γυμναστήριο, δείχνοντας πως επιστρέφει στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Με sporty διάθεση και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η Αθηνά Οικονομάκου πόζαρε πάνω στον διάδρομο φορώντας μαύρο κολάν, κίτρινο αθλητικό top και ασορτί sneakers, αποπνέοντας φρεσκάδα και ανεπιτήδευτο στιλ. Το φυσικό look και η fit σιλουέτα της δεν πέρασαν απαρατήρητα, ενώ το στιγμιότυπο απέσπασε αμέσως δεκάδες σχόλια στα social media.

Η ίδια φαίνεται πως δεν άφησε ούτε στιγμή το πρόγραμμά της να χαλαρώσει, αφού αμέσως μετά την προπόνησή της βρέθηκε σε επαγγελματικό γύρισμα, συνεχίζοντας κανονικά τις δραστηριότητές της.

Το τελευταίο διάστημα, η προσωπική της ζωή βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα μετά τις πληροφορίες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τελέστηκε σε πολύ στενό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρότι η ίδια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική της ζωή, δεν κρύβει τη χαρά και την ισορροπία που βιώνει αυτή την περίοδο, με όσους τη γνωρίζουν να κάνουν λόγο για μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της.

Ανάμεσα σε γυρίσματα, επαγγελματικά projects, μητρότητα και προσωπικές στιγμές, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει να διατηρεί το δικό της healthy lifestyle, βάζοντας πάντα την άσκηση και την ευεξία στην καθημερινότητά της.