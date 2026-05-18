Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος

Τι είπε ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο στον Ι.Ν Μεταμορφώσεως Σωτήρος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.05.26 , 16:07 Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
18.05.26 , 16:00 Το πρότυπο του girl boss μου χάρισε μία ωραιότατη υπερκόπωση
18.05.26 , 15:48 Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
18.05.26 , 15:20 Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
18.05.26 , 15:19 MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καθορίσει με τη νίκη της τις εξελίξεις;
18.05.26 , 15:11 Δρ. Κούκος: Συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση ρήξης τενόντων στον ώμο
18.05.26 , 15:10 Akylas: Ξύπνησε με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα
18.05.26 , 15:00 Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
18.05.26 , 14:48 Κρήτη: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της για κακοποίηση του γιου τους
18.05.26 , 14:47 Ελένη Μενεγάκη: Μπήκε σε summer mood - Οι φωτογραφίες με κίτρινο φόρεμα
18.05.26 , 14:47 Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι μια δικαίωση για τον Δημήτρη Κοντόπουλο»
18.05.26 , 14:44 Citroën Racing Formula E: Υποσχόμενη εμφάνιση στον διπλό αγώνα του Μονακό
18.05.26 , 14:40 Πανελλαδικές 2026: Πώς να διαχειριστείς τις τελευταίες ημέρες
18.05.26 , 14:36 Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος
18.05.26 , 14:23 Άγιοι Ανάργυροι: Οι κοινωνικές υπηρεσίες πάνω από την οικογένεια
Δέσποινα Βανδή: Έγινε νονά στη Βουλιαγμένη - Μαζί η κόρη της, Μελίνα
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Μπάρκα: Το πάρτι του γάμου, το νυφικό & οι προετοιμασίες από τις φίλες της
Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος
Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γάμος Οικονομάκου - Τσερέλα: Tι είπε ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο/ εκπομπή Super Κατερίνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου παντρεύτηκε τον Μπρούνο Τσερέλα το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου σε θρησκευτικό γάμο.
  • Ο γάμος τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, χωρίς να διαρρεύσει η είδηση πριν.
  • Η επιλογή της ημερομηνίας coincided με τη Eurovision, επιθυμία του ζευγαριού να κρατήσει την στιγμή ιδιωτική.
  • Ο γάμος ήταν μικτός, με την Οικονομάκου ορθόδοξη και τον Τσερέλα καθολικό, και απαιτήθηκαν σχετικές άδειες.
  • Ο ιερέας δήλωσε ότι οι μικτοί γάμοι είναι συνηθισμένοι και η διαδικασία είναι τυπική.

Νιόπαντρη εδώ και κάποιες ώρες είναι η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία παντρεύτηκε τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα με θρησκευτικό γάμο, το βράδυ του Σαββάτου. 

Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα

Προς έκπληξη της ελληνικής showbiz και των ακολούθων της ηθοποιού, η είδηση δε διέρρευσε πριν την τέλεση του μυστηρίου, το οποίο έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου. Η επιλογή να γίνει ο γάμος τη βραδιά της Eurovision αποδείχθηκε καλή για το ζευγάρι, που φαίνεται πως ήθελε να κρατήσει αυτή τη στιγμή σαν φυλαχτό για τους ίδιους και τους λιγοστούς καλεσμένους τους. 

Μπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου σε βραδινή τους έξοδο, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου σε βραδινή τους έξοδο, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο δεν είχε φωτογραφίες με νυφικό, αλλά με μαγιό.

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Το νιόπαντρο ζευγάρι και τα παιδιά της ηθοποιού πέρασαν το Σαββατοκύριακο σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από κει η Οικονομάκου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες είδαμε τη βέρα του γάμου της και βέβαια... την ευτυχία «ζωγραφισμένη» στο πρόσωπό της.

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Οικονομάκου - Τσερέλα: O «μικτός» γάμος - Tι είπε ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο

Το ζευγάρι έκανε μικτό γάμο, καθώς η ηθοποιός είναι χριστιανή ορθόδοξη και ο πρώην μπασκετμπολίστας καθολικός.

Tσερέλα: «Θα ήθελα να κάνω παιδιά με την Αθηνά»

Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο εξήγησε σχετικά με αυτό, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα: «Στην περίπτωση γάμου μεταξύ καθολικού και ορθόδοξης, βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι όπως όλοι οι γάμοι, δεν έχει διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες».

Ο Ι.Ν  Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην Πλάκα, όπου έγινε ο γάμος Οικονομάκου - Τσερέλα/ screenshot από το Πρωινό Ant1

Ο Ι.Ν  Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην Πλάκα, όπου έγινε ο γάμος Οικονομάκου - Τσερέλα/ screenshot από το Πρωινό Ant1

O ιερέας επιβεβαίωσε πως ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο και πως ήταν λίγοι καλεσμένοι. «Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, με τη συγκίνηση, με όλα», είπε χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, μικτοί γάμοι μπορούν να γίνουν και στην ορθόδοξη και στην καθολική εκκλησία. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΓΑΜΟΣ
 |
ΒΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top