Νιόπαντρη εδώ και κάποιες ώρες είναι η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία παντρεύτηκε τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα με θρησκευτικό γάμο, το βράδυ του Σαββάτου.
Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
Προς έκπληξη της ελληνικής showbiz και των ακολούθων της ηθοποιού, η είδηση δε διέρρευσε πριν την τέλεση του μυστηρίου, το οποίο έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου. Η επιλογή να γίνει ο γάμος τη βραδιά της Eurovision αποδείχθηκε καλή για το ζευγάρι, που φαίνεται πως ήθελε να κρατήσει αυτή τη στιγμή σαν φυλαχτό για τους ίδιους και τους λιγοστούς καλεσμένους τους.
Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο δεν είχε φωτογραφίες με νυφικό, αλλά με μαγιό.
Το νιόπαντρο ζευγάρι και τα παιδιά της ηθοποιού πέρασαν το Σαββατοκύριακο σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από κει η Οικονομάκου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες είδαμε τη βέρα του γάμου της και βέβαια... την ευτυχία «ζωγραφισμένη» στο πρόσωπό της.
Οικονομάκου - Τσερέλα: O «μικτός» γάμος - Tι είπε ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο
Το ζευγάρι έκανε μικτό γάμο, καθώς η ηθοποιός είναι χριστιανή ορθόδοξη και ο πρώην μπασκετμπολίστας καθολικός.
Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο εξήγησε σχετικά με αυτό, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα: «Στην περίπτωση γάμου μεταξύ καθολικού και ορθόδοξης, βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι όπως όλοι οι γάμοι, δεν έχει διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες».
O ιερέας επιβεβαίωσε πως ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο και πως ήταν λίγοι καλεσμένοι. «Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, με τη συγκίνηση, με όλα», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, μικτοί γάμοι μπορούν να γίνουν και στην ορθόδοξη και στην καθολική εκκλησία.