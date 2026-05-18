Νιόπαντρη εδώ και κάποιες ώρες είναι η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία παντρεύτηκε τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα με θρησκευτικό γάμο, το βράδυ του Σαββάτου.

Προς έκπληξη της ελληνικής showbiz και των ακολούθων της ηθοποιού, η είδηση δε διέρρευσε πριν την τέλεση του μυστηρίου, το οποίο έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου. Η επιλογή να γίνει ο γάμος τη βραδιά της Eurovision αποδείχθηκε καλή για το ζευγάρι, που φαίνεται πως ήθελε να κρατήσει αυτή τη στιγμή σαν φυλαχτό για τους ίδιους και τους λιγοστούς καλεσμένους τους.

Μπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου σε βραδινή τους έξοδο, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο δεν είχε φωτογραφίες με νυφικό, αλλά με μαγιό.

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Το νιόπαντρο ζευγάρι και τα παιδιά της ηθοποιού πέρασαν το Σαββατοκύριακο σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από κει η Οικονομάκου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες είδαμε τη βέρα του γάμου της και βέβαια... την ευτυχία «ζωγραφισμένη» στο πρόσωπό της.

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Η πρώτη ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα/ instagram

Οικονομάκου - Τσερέλα: O «μικτός» γάμος - Tι είπε ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο

Το ζευγάρι έκανε μικτό γάμο, καθώς η ηθοποιός είναι χριστιανή ορθόδοξη και ο πρώην μπασκετμπολίστας καθολικός.

Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο εξήγησε σχετικά με αυτό, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα: «Στην περίπτωση γάμου μεταξύ καθολικού και ορθόδοξης, βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι όπως όλοι οι γάμοι, δεν έχει διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες».

Ο Ι.Ν Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην Πλάκα, όπου έγινε ο γάμος Οικονομάκου - Τσερέλα/ screenshot από το Πρωινό Ant1

O ιερέας επιβεβαίωσε πως ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο και πως ήταν λίγοι καλεσμένοι. «Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, με τη συγκίνηση, με όλα», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, μικτοί γάμοι μπορούν να γίνουν και στην ορθόδοξη και στην καθολική εκκλησία.