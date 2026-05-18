Η Έφη Παπαθεοδώρου, η γνωστή σε όλους μας «Θεοπούλα» από τη σειρά Στο Παρά Πέντε, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου στο πλατό του Buongiorno μαζί με τον Αντώνη Συριανό, με αφορμή τη συνεργασία τους στη συλλογή αφηγημάτων με τίτλο Οι Καστρωμένες. Η ηθοποιός μίλησε στη Φαίη Σκορδά για την υγεία της, για το νέο επαγγελματικό της βήμα και για την Eurovision.

Θεοπούλα: Η κατάσταση της υγείας της

Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, η Φαίη Σκορδά τη ρώτησε πώς είναι η υγεία της. Η Έφη Παπαθεοδώρου απάντησε «Έχω χτυπήσει στο μάτι και έχει φύγει λιγάκι ο φακός. Σας βλέπω λίγο θαμπά. Ας ελπίσουμε ότι θα δω τον γιατρό σύντομα και θα περάσει. Δεν είναι σοβαρό».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι θέλει να συνεχίσει να δημιουργεί και πως ο Αντώνης Συριανός της έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα. Όπως είπε «Έχω όρεξη να κάνω πράγματα και ο Αντώνης Συριανός μου έδωσε αυτή την ωραία ευκαιρία. Ήταν δική του ιδέα τα τραγούδια να τα πούμε. του είπα ότι εγώ ηθοποιός είμαι. Ερμηνεύω. Τα πιο πολλά από αυτά είναι επιθεωρησιακά και θέλω να το κάνω. Είχα δισταγμό. Επέμενε ο Αντώνης. Ο ίδιος είναι σπουδαίος τενόρος, διάσημος έξω. Εδώ δεν τον ξέρει πολύ ο κόσμος αλλά θα τον μάθει».

Έφη Παπαθεοδώρου: Η τοποθέτησή της για την Eurovision

Η Έφη Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε και στη Eurovision, εξηγώντας ότι είχε επικοινωνήσει και με τον Ακύλα για μια κοινή συνεργασία που τελικά δεν προχώρησε. Για τον διαγωνισμό είπε: «Έγραψα και στον Ακύλα, ήταν να κάνουμε και κάτι μαζί πριν αλλά δεν έγινε. Ξαφνικά το βλέπει όλη η ανθρωπότητα ή τουλάχιστον όλοι αυτοί που βλέπουν η νεολαία που βλέπει, είναι ένα μεγάλο άλμα. Τώρα το πώς διαλέγουν αυτά τα διάφορα τα ξέρετε καλύτερα. Υπάρχει παρασκήνιο. Βέβαια ήταν δίκαιο που πήρε η κοπέλα αυτή. Χαριτωμένο, ωραίο, ωραίο τραγούδι. Αλλά το θέμα κατά τη γνώμη μου όλα αυτά περνάνε. Πόσα τραγούδια από αυτά που κάνανε έμειναν; Περνάμε καλά για μερικές ώρες και μετά bye bye. Δεν έχει βάθος αυτό το πράγμα. Αλλά ο Ακύλας έτσι, κάτω απ’ τη φτερούγα του Γιώργου, νομίζω θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Του ευχόμαστε γιατί είναι γλυκύτατος».