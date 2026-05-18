Δείτε όσα είχε πει η Άννα Πρέλεβιτς στο Happy Day πριν φέρει στον κόσμο τις κόρες της

Τις πιο μαγικές στιγμές της ζωής της ζει η Άννα Πρέλεβιτς, η οποία πριν από λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο τα πρώτα της παιδιά. Εκείνη και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός, κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους τις δίδυμες κόρες τους, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την ευτυχία τους.

Η πρώην Σταρ Ελλάς, παρουσιάστρια και επιχειρηματίας αποκάλυψε μέσω Instagram ότι τα μωρά χρειάστηκε να νοσηλευτούν για λίγο στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), τα δύσκολα πέρασαν. Σήμερα, Δευτέρα 18/5, η Άννα Πρέλεβιτς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την πρώτη τους επίσημη έξοδο.

«Twin mom era unlocked… Δεν έχω ξανανιώσει πιο γεμάτη στη ζωή μου!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, σχολιάζοντας με χιούμορ πως κατάφεραν να κάνουν και μια γρήγορη φωτογράφιση έξω από το σπίτι.

Ο γάμος της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού αποτέλεσε ένα από τα πιο λαμπερά και πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα, ενώνοντας δύο πολύ γνωστές οικογένειες του αθλητισμού και των media, καθώς η Άννα είναι κόρη του θρύλου του μπάσκετ Μπάνε Πρέλεβιτς και ο Νικήτας αδελφός της παρουσιάστριας Δούκισσας Νομικού. Το ερωτευμένο ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το Σάββατο 27 Μαΐου 2023, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι, περιτριγυρισμένο από στενούς φίλους, συγγενείς και πλήθος επωνύμων.

Η Άννα Πρέλεβιτς μαγνήτισε όλα τα βλέμματα καθώς έφτασε στην εκκλησία, συνοδευόμενη από τον φανερά συγκινημένο πατέρα της και την αδελφή της, Τέα. Για την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής της, επέλεξε μια άκρως πριγκιπική και διαχρονική δημιουργία του οίκου Atelier Loukia, με περίτεχνη δαντέλα, μακριά μανίκια και ένα εντυπωσιακό πέπλο, ενώ τα μαλλιά της ήταν μαζεμένα σε ένα σικ σινιόν. Ο Νικήτας Νομικός, κομψός και χαμογελαστός, την υποδέχτηκε φορώντας ένα κλασικό μαύρο σμόκιν. Από τις πιο λαμπερές παρουσίες της βραδιάς ήταν φυσικά και η Δούκισσα Νομικού, η οποία στάθηκε στο πλευρό του αδελφού της με μια εντυπωσιακή τουαλέτα.