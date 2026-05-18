Fake SMS για κλήσεις Τροχαίας – Προειδοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ.

Νέα ηλεκτρονική απάτη για τροχαίες παραβάσεις

Νέα απάτη με sms για δήθεν πρόστιμα της τροχαίας / Bίντεο Mega

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προειδοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ. για απάτες μέσω παραπλανητικών SMS που υποτίθεται ότι αφορούν τροχαίες παραβάσεις.
  • Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να μην πατούν σε ύποπτους συνδέσμους ή να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία.
  • Αυθεντικά μηνύματα από την Τροχαία δεν περιέχουν συνδέσμους και οι πολίτες πρέπει να ελέγχουν μέσω του Gov.gr Wallet.
  • Η απάτη στοχεύει στην υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων των πολιτών.

Πληθαίνουν οι απάτες με παραπλανητικά SMS σε ανυποψίαστους πολίτες. Η ΕΛ.ΑΣ. εκπέμπει SOS μετά από περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ειδοποιήσεις για τροχαίες παραβάσεις. 

Απατεώνες στέλνουν SMS για πληρωμές ανάλογα με την επικαιρότητα

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. 

Οι αρχές τονίζουν ότι οι πολίτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πατούν σε ύποπτους συνδέσμους (links) που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, ούτε να καταχωρούν κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών. 

 

 

Όπως διευκρινίζεται στις σχετικές αναρτήσεις, τα αυθεντικά ενημερωτικά μηνύματα για τυχόν παραβάσεις της Τροχαίας δεν περιέχουν κανέναν σύνδεσμο. Αντίθετα, οι πολίτες καλούνται να εισέρχονται μόνοι τους στη Θυρίδα Πολίτη μέσω του Gov.gr Wallet για οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση. 

 

