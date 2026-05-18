Πληθαίνουν οι απάτες με παραπλανητικά SMS σε ανυποψίαστους πολίτες. Η ΕΛ.ΑΣ. εκπέμπει SOS μετά από περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ειδοποιήσεις για τροχαίες παραβάσεις.
Απατεώνες στέλνουν SMS για πληρωμές ανάλογα με την επικαιρότητα
Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.
Οι αρχές τονίζουν ότι οι πολίτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πατούν σε ύποπτους συνδέσμους (links) που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, ούτε να καταχωρούν κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.
Όπως διευκρινίζεται στις σχετικές αναρτήσεις, τα αυθεντικά ενημερωτικά μηνύματα για τυχόν παραβάσεις της Τροχαίας δεν περιέχουν κανέναν σύνδεσμο. Αντίθετα, οι πολίτες καλούνται να εισέρχονται μόνοι τους στη Θυρίδα Πολίτη μέσω του Gov.gr Wallet για οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση.
