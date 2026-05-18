Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 13 κτίρια να κατεδαφιστούν. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην περιοχή Γκουανγκσί.

Ο σεισμός σημειώθηκε στην πόλη Λιουτζού στην Κίνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι τα θύματα είναι ένα ζευγάρι, ένας 63χρονος και μια 53χρονη, ενώ οι αρχές απομάκρυναν από την περιοχή πάνω από 7.000 ανθρώπους.

Earthquake Kills At Least Two in Southern China – Thousands Forced to Evacuate



Thirteen buildings in Guangxi's Liuzhou collapsed after the 5.2M earthquake devastated the city early Monday. (CCTV)



Over 7,000 people have been evacuated, authorities said.



Βίντεο που μεταδόθηκαν από κινεζικά μέσα δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν πολυώροφα κτίρια, σπίτια να έχουν καταστραφεί και διασώστες να κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων σε σωρούς από ερείπια.

Τον Ιανουάριο του 2025 σημειώθηκε σεισμός στην περιοχή του Θιβέτ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 126 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε χιλιάδες κτίρια.

