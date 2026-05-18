Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κίνα – Δύο νεκροί

Γκρεμίστηκαν 13 κτίρια

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα, με δύο νεκρούς και 13 κατεδαφισμένα κτίρια.
  • Τα θύματα είναι ένα ζευγάρι, 63 και 53 ετών.
  • Πάνω από 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή Γκουανγκσί.
  • Ο σεισμός έπληξε την πόλη Λιουτζού, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.
  • Βίντεο δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν κτίρια και διασώστες να αναζητούν θύματα.

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 13 κτίρια να κατεδαφιστούν. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην περιοχή Γκουανγκσί. 

 

 

Ο σεισμός σημειώθηκε στην πόλη Λιουτζού στην Κίνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. 

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι τα θύματα είναι ένα ζευγάρι, ένας 63χρονος και μια 53χρονη, ενώ οι αρχές απομάκρυναν από την περιοχή πάνω από 7.000 ανθρώπους. 

 

 

Βίντεο που μεταδόθηκαν από κινεζικά μέσα δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν πολυώροφα κτίρια, σπίτια να έχουν καταστραφεί και διασώστες να κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων σε σωρούς από ερείπια.

Τον Ιανουάριο του 2025 σημειώθηκε σεισμός στην περιοχή του Θιβέτ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 126 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε χιλιάδες κτίρια. 
 

