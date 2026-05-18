Λιανός για Φλώρο: «Εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στον Σταύρο»

Όσα είπε ο παρουσιαστής για το ατύχημα στο Survivor

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιανός μίλησε για το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, εκφράζοντας τη συγκίνησή του.
  • Αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του Φλώρου, τονίζοντας ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα.
  • Ο Λιανός τόνισε τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης που δέχτηκαν οι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου.
  • Διαψεύδει λανθασμένες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για το ατύχημα, εστιάζοντας στην υγεία του Φλώρου.
  • Επισημαίνει ότι η ζωή είναι σαν τα stories του Instagram, και ελπίζει σε ένα αίσιο τέλος για την κατάσταση του Φλώρου.

Για το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, μίλησε πρώτη φορά δημόσια το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου o Γιώργος Λιανός, μέσα από την ραδιοφωνική εκπομπή του στον Sfera FM.

Όπως είδαμε στο απόσπασμα που προβλήθηκε μέσα από το Breakfast@Star, ο παρουσιαστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, αναφερόμενος στο σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη στον 22χρονο παίκτη στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Στάθηκε στην κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου, αλλά και στη μεγάλη στήριξη που δέχεται από την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του και τον κόσμο που παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις. 

«Καλά είμαι. Εντάξει, περάσαν οι μέρες, μπήκε όλη αυτή η κατάσταση στον σωστό δρόμο. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το ιατρικό θέμα του Σταύρου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Δε μου αρέσει γενικά να το κάνω αυτό, να μιλάω για το πώς νιώθω εγώ, όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει κάτι τόσο δύσκολο. Θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι, επειδή υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη, ήρθε άνθρωπος τέλος πάντων απ’ την Αθήνα, ο οποίος μίλησε με όλους τους παίκτες, ήρθε να μιλήσει και μαζί μου, αλλά περιγράφοντάς του αυτό που έζησα δίπλα στο Σταύρο, του είπα: "Ξέρεις γιατρέ, νομίζω ότι εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στον Σταύρο".

Δηλαδή η αισιοδοξία που μου χάρισε αυτός ο άνθρωπος με το χαμόγελο, ξέρεις, προσπαθώντας κι εγώ να τον κάνω να ξεχαστεί, να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα απ’ αυτό που συνέβη, ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πραγματικά. Ξαφνικά, βρεθήκαμε με τον Σταύρο να λέμε αστεία, να μιλάμε για οτιδήποτε, να λέμε διάφορα πράγματα. Αφού αυτός ο άνθρωπος βλέπει το παράθυρο αισιοδοξίας, με πήρε απ’ το χέρι και κοιτάξαμε μαζί από αυτό το παράθυρο», είπε αρχικά.

«Δε με ενδιαφέρει τι είπαν οι δημοσιογράφοι. Και εγώ παρακολούθησα αρκετά πράγματα, δηλαδή και οι πρώτες πληροφορίες που είχανε βγει ήταν… εννιά στις δέκα ήταν λάθος. Από εκεί και πέρα, δε θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε είμαι δικαστής, ούτε θέλω να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω κανέναν. Προέχει πάνω απ’ όλα η υγεία του Σταύρου, για αυτό δόθηκε και αγώνας και εδώ και στα νοσοκομεία, και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας. Και είναι μακρύς ο αγώνας, ξέρεις. Γιατί η ζωή μας είναι σαν τα stories του Instagram. Όταν δεις ένα story, μετά θα περάσεις στο επόμενο, γρήγορα. Εμένα με ενδιαφέρει το story στο οποίο έχει κολλήσει το μυαλό μου, να έχει ένα αίσιο τέλος», πρόσθεσε. 

«Δεν ήμουν μόνο εγώ δίπλα του, ήταν πολύς κόσμος. Και ξέρεις, δν θέλω ούτε credits να πάρω γι’ αυτό το πράγμα… Αυτή την κουβέντα πάντως που είπατε, την έχω κάνει και με το Σταύρο. Ξέρεις ότι θα μπορούσε να είσαι γιος μου. Κανείς να μη βρεθεί σε αυτή τη θέση. Οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που είχανε βγει, ήταν εντελώς λανθασμένες και διαψεύστηκαν. Δεν είδα κάποιον να ιδρώνει το αυτί του, αλλά δεν θέλω ούτε εγώ να ρίξω ευθύνες. Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Και από εκεί και πέρα, εκεί κρίνονται. Υπήρχε μία μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με το αν υπάρχει σημαδούρα. Υπήρχε σημαδούρα» , είπε ο Γιώργος Λιανός.

