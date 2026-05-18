Κοσιώνη: «Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, που έχω χάσει 20 χρόνια»

Η τούρτα γενεθλίων- έκπληξη στην παρουσίαση του νέου της παιδικού βιβλίου

Σία Κοσιώνη: Oι δηλώσεις της στους δημοσιογράφους στην παρουσίαση του παιδικού της βιβλίου/ Happy Day

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε το δεύτερο παιδικό της βιβλίο με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ».
  • Μετά τη λήξη της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι ξεκουράζεται και ανακαλύπτει ηλιοβασιλέματα που είχε χάσει 20 χρόνια.
  • Το βιβλίο της στοχεύει να εισάγει τα παιδιά στον κόσμο των social media με τρυφερότητα.
  • Απέκλεισε το σενάριο παρουσίασης της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» και δεν επιβεβαίωσε μελλοντικά τηλεοπτικά σχέδια.
  • Η παρουσίαση του βιβλίου συνέπεσε με τα 46α γενέθλιά της, όπου υπήρξε έκπληξη με τούρτα που απεικόνιζε το εξώφυλλο του βιβλίου.

Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε το δεύτερο παιδικό της βιβλίο, με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ». Λίγες μέρες μετά τη λήξη της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια, η anchorwoman βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, με την ίδια να δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι ξεκουράζεται και ηρεμεί.

Κοσιώνη: «Είναι δύσκολη στιγμή για μένα, τώρα ακούτε και την καρδιά μου»

«Είναι ένα βιβλίο, ουσιαστικά, που θέλω να αποτελέσει μια εισαγωγή πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή στα παιδιά, τον αγριοκόσμο των social media», ανέφερε αρχικά για το βιβλίο της. 

Παρουσίαση Βιβλίου Σίας Κοσιώνη «Αρκεί που σ΄αγαπώ εγώ»/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Για τα πρώτα 24ωρα μακριά από τα δελτία ειδήσεων, η ίδια σχολίασε: «Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Είναι καλά, ξεκουράζομαι και ηρεμώ». 

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα μελλοντικά της τηλεοπτικά σχέδια, είπε πως δε θέλει να μιλήσει ακόμη γι’ αυτό. «Θα δούμε. Δεν επιβεβαιώνω, δε διαψεύδω», ανέφερε. Πάντως, απέκλεισε το σενάριο για την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πραγματικά», είπε. 

Στο πλευρό της κι αυτή τη σημαντική στιγμή ήταν ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης. 

Στην παρουσίαση του βιβλίου, περίμενε και μία έκπληξη τη Σία Κοσιώνη. Μια τούρτα, όπως το εξώφυλλο του νέου της βιβλίου, με αφορμή τα 46α γενέθλιά της, που συνέπεσαν με την ημέρα της παρουσίασης του βιβλίου της, στις 16 Μαΐου.
 

ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
