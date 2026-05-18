Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε το δεύτερο παιδικό της βιβλίο, με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ». Λίγες μέρες μετά τη λήξη της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια, η anchorwoman βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, με την ίδια να δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι ξεκουράζεται και ηρεμεί.

«Είναι ένα βιβλίο, ουσιαστικά, που θέλω να αποτελέσει μια εισαγωγή πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή στα παιδιά, τον αγριοκόσμο των social media», ανέφερε αρχικά για το βιβλίο της.

Παρουσίαση Βιβλίου Σίας Κοσιώνη «Αρκεί που σ΄αγαπώ εγώ»/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Για τα πρώτα 24ωρα μακριά από τα δελτία ειδήσεων, η ίδια σχολίασε: «Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Είναι καλά, ξεκουράζομαι και ηρεμώ».

Παρουσίαση Βιβλίου Σίας Κοσιώνη «Αρκεί που σ΄αγαπώ εγώ»/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα μελλοντικά της τηλεοπτικά σχέδια, είπε πως δε θέλει να μιλήσει ακόμη γι’ αυτό. «Θα δούμε. Δεν επιβεβαιώνω, δε διαψεύδω», ανέφερε. Πάντως, απέκλεισε το σενάριο για την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πραγματικά», είπε.

Σίας Κοσιώνη- Κώστας Μπακογιάννης/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Στο πλευρό της κι αυτή τη σημαντική στιγμή ήταν ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης.

Παρουσίαση Βιβλίου Σίας Κοσιώνη «Αρκεί που σ΄αγαπώ εγώ»/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Στην παρουσίαση του βιβλίου, περίμενε και μία έκπληξη τη Σία Κοσιώνη. Μια τούρτα, όπως το εξώφυλλο του νέου της βιβλίου, με αφορμή τα 46α γενέθλιά της, που συνέπεσαν με την ημέρα της παρουσίασης του βιβλίου της, στις 16 Μαΐου.

