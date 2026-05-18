Χαλάει ο καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για την εβδομάδα που ξεκινά

18.05.26 , 09:40 Χαλάει ο καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αίθριος καιρός σήμερα, αλλά αναμένονται βροχές και καταιγίδες από αύριο, Τρίτη.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, με αστάθεια να αναπτύσσεται κυρίως στα βόρεια και ορεινά.
  • Από Τρίτη έως Σάββατο, ο καιρός θα επιδεινωθεί με κινδύνους για χαλαζοπτώσεις και κεραυνική δραστηριότητα.
  • Προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και βόρεια, με περιορισμένη διάρκεια.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, ενισχύοντας την αίσθηση ζέστης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Αίθριος θα είναι σήμερα, Δευτέρα, ο καιρός, όμως το καιρικό μοτίβο μέσα στην εβδομάδα που ξεκίνησε αναμένεται έντονα άστατο, καθώς ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την Κεντρική Ευρώπη. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα η μέρα ξεκίνησε με αραιές συννεφιές κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα. Ωστόσο, στα περισσότερα τμήματα της χώρας επικρατεί ηλιοφάνεια. 

Προς το απόγευμα, η αστάθεια θα αναπτυχθεί αρχικά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και όσο περνά η ώρα και νοτιότερα, στην κεντρική ηπειρωτική χώρα και δεν αποκλείεται να αναπτυχθούν μπόρες, ίσως και καταιγίδες. 

Όσον αφορά στις θερμοκρασίες, το μεσημέρι ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου. 

Στην Αττική θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια αν και προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγα σύννεφα στην ορεινή ημιορεινή ζώνη. Στο πεδίο των ανέμων, επικρατούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση κοντά στα 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα ξεκινά με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Δεν αποκλείεται αργά το απόγευμα να σημειωθούν μπόρες στα βουνά του νομού, όπου σήμερα επικρατεί Βαρδάρης με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Από την Τρίτη όμως η αστάθεια θα ενταθεί. Θα αναπτυχθούν καταιγιδοφόρα νέφη στα ορεινά και αργότερα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες. Παρότι τα φαινόμενα μπορεί να έχουν σύντομη διάρκεια, υπάρχει κίνδυνος χαλαζοπτώσεων και έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.

Την Τετάρτη, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, η αστάθεια θα επεκταθεί και στο Αιγαίο, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. 

Από την Πέμπτη έως Σάββατο, ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση, με ισχυρά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τοπικά ενδέχεται να προκύψουν μικροπλημμυρικά προβλήματα, ενώ η ένταση των φαινομένων, ιδίως χαλαζόπτωσης και κεραυνών, θα είναι σημαντική.

Η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας που θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το Σάββατο, με συνεχή εναλλαγή καιρικών φαινομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας το αίσθημα ζέστης. 

Ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και σύμφωνα με την ΕΜΥ. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στη Θεσσαλία πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από αργά το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026

Αρχικά στη δυτική - κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα ανατολικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία - Θράκη και το μεσημέρι - απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

