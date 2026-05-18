Πυκνοί καπνοί στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο μαχητικά αεροσκάφη / Βίντεο AP

Δύο μαχητικά αεροσκάφη Boeing EA-18G Growler του Αμερικανικού Ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του αεροπορικού σόου Gunfighter Skies Air Show στη βάση Mountain Home Air Force Base, στο Άινταχο. Ωστόσο, και τα τέσσερα μέλη των πληρωμάτων επέζησαν, όπως επιβεβαίωσε το Αμερικανικό Ναυτικό.

Η διοικητής Αμέλια Ουμαγιάμ, εκπρόσωπος των Αεροπορικών Δυνάμεων του Ναυτικού των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, δήλωσε ότι τα δύο αεροσκάφη ανήκαν στη Μοίρα Ηλεκτρονικής Επίθεσης Electronic Attack Squadron 129 (VAQ-129), με έδρα το Naval Air Station Whidbey Island.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 12:10 το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Κυριακής, την ώρα που τα αεροσκάφη πραγματοποιούσαν εναέρια επίδειξη στο πλαίσιο του σόου.

Σύμφωνα με τις αρχές, και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος ενεργοποίησαν επιτυχώς τα εκτινασσόμενα καθίσματα και παραλήφθηκαν από ιατρικό προσωπικό για προληπτικές εξετάσεις, ενώ σωστικά συνεργεία παρέμειναν στο σημείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνεται να καταγράφουν τη στιγμή της σύγκρουσης στον αέρα, λίγο πριν ανοίξουν τέσσερα αλεξίπτωτα — δύο από κάθε αεροσκάφος. Στη συνέχεια, τα μαχητικά έπεσαν στο έδαφος και εξερράγησαν, με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της στο Facebook, η ομάδα Mountain Home Gunfighters ανέφερε ότι σημειώθηκε «αεροπορικό συμβάν» περίπου δύο μίλια βορειοδυτικά της βάσης.

Το EA-18G Growler είναι αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου, μέλος της οικογένειας F/A-18 Super Hornet, σχεδιασμένο για αποστολές ηλεκτρονικής επίθεσης και παρεμβολών για λογαριασμό του Αμερικανικού Ναυτικού.