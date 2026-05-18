Η Toyota Hellas, Proud Mobility Sponsor του Ράλλυ Ακρόπολις, ανακοινώνει τη συμμετοχή του GR Yaris H2 στη φετινή Υπερειδική Διαδρομή, φέρνοντας στο προσκήνιο το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης με καύσιμο υδρογόνο και την πολύ-τεχνολογική στρατηγική της Toyota για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας.Στις 25 Ιουνίου, το GR Yaris H2 θα πραγματοποιήσει τη διαδρομή της Υπερειδικής στο The Ellinikon Sports Park, ως πλοηγό όχημα, στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας της FIA.

Η φετινή Υπερειδική αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς το μεγαλύτερο ελληνικό ράλλυ συνδέεται με το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, σε έναν χώρο που ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό.

Το GR Yaris H2 στο επίκεντρο της καινοτομίας

Η παρουσία του GR Yaris H2 στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της πολύ-τεχνολογικής προσέγγισης της Toyota: αξιοποίηση της αγωνιστικής εμπειρίας για την εξέλιξη λύσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε μηδενικές εκπομπές, χωρίς να θυσιάζεται η οδηγική αίσθηση, η απόδοση και η συγκίνηση της οδήγησης.

Ο Προέδρος & CEO της Inchcape Hellas, επίσημος διανομέας της Toyota Hellas, Hermann Riedl δήλωσε:

«Για την Toyota, το motorsport είναι το περιβάλλον όπου δοκιμάζουμε ιδέες, εξελίσσουμε τεχνολογίες και αποκτούμε γνώση που περνά στα αυτοκίνητα της καθημερινότητας. Πιστεύουμε ότι η μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο λύση. Για αυτό επενδύουμε παράλληλα σε hybrid, plugin hybrid, batteryelectric και υδρογόνο. Η παρουσία του GR Yaris H2 στην Ελλάδα και στο Ράλλυ Ακρόπολις εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: τη σύνδεση του motorsport με την καινοτομία, την έρευνα και το μέλλον της κινητικότητας.»

Στατική παρουσία στο Service Park

Το GR Yaris H2 θα βρίσκεται στατικό στο Service Park στο Λουτράκι από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό και στα διεθνή μέσα τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία υδρογόνου της Toyota. Παράλληλα, περισσότερα από 50 οχήματα Toyota θα υποστηρίξουν τον αγώνα σε επιχειρησιακούς, οργανωτικούς και FIA safety ρόλους, επιβεβαιώνοντας και αναδεικνύοντας τον ρόλο της Toyota Hellas ως Mobility Partner της διοργάνωσης.