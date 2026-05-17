Ποια Πάρος, ποιο πάρτι; Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν κάτω από τη μύτη μας και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Η γνωστή ηθοποιός, influencer, επιχειρηματίας και ο πρώην μπασκετμπολίστας έκαναν τελικά το πολυαναμενόμενο βήμα και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τι κι αν όλον αυτόν τον καιρό «χύθηκε» άπειρο μελάνι για τον επικείμενο «φαντασμαγορικό» τους γάμο και το πάρτι στην Πάρο; Τι κι αν οι… προσδοκίες είχαν αυξηθεί για το απόλυτο κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού; Η Αθηνά και ο Μπρούνο μας την έσκασαν και παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα, με ελάχιστους καλεσμένους, χωρίς φανφάρες και εντυπωσιασμούς.

Ο γάμος έγινε χθες το απόγευμα στις 18:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, με μόλις δέκα άτομα να γίνονται μάρτυρες της ένωσής τους υπό τις ευλογίες Θεού και ανθρώπων.

Η νύφη φόρεσε ένα στράπλες νυφικό από δαντέλα, δημιουργία της Celia Kritharioti, σε στενή γραμμή και ο γαμπρός λευκό κοστούμι.

Κουμπάροι ήταν μια φίλη της ηθοποιού, εκτός Showbiz, και ο σύζυγός της.

Λίγες μέρες πριν είχε διαρρεύσει η αναγγελία του γάμου του ζευγαριού στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου», η οποία ανέφερε μόνο ότι ο γάμος θα γίνει σύντομα στην Αττική.

Παράλληλα, η Αθηνά Οικονομάκου, σαν να ήθελε να προϊδεάσει τους fans της για το ευχάριστο γεγονός, μιας και πάλι πριν από λίγες μέρες δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από την πρόταση γάμου που της έκανε ο καλός της στο Παρίσι κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Παρ’ όλ’ αυτά το μυαλό μας δεν πήγε ότι ο γάμος θα γινόταν τόσο γρήγορα και τόσο αθόρυβα.

Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τόσο η Αθηνά, όσο και ο Μπρούνα δεν έλεγαν κουβέντα για τις λεπτομέρειες του γάμου τους. Τι να τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για την ημερομηνία, τι να τους ρωτάνε για το μέρος που θα γίνει το μυστήριο, για τον παππά και τους κουμπάρους, εκείνοι απλώς χαμογελούσαν χαριτωμένα και δεν έλεγαν κουβέντα!

Τώρα αν θα το γιορτάσουν, πώς θα το γιορτάσουν, αν θα κάνουν ένα μεγάλο πάρτι, αν το πάρτι θα κρατήσει τρεις μέρες και τρεις νύχτες, κανείς δε γνωρίζει. Άλλωστε μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ούτε η Αθηνά, ούτε ο Μπρούνο είχαν ανεβάσει κάτι στα social media τους σχετικά με τον γάμο.

