Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision

Ποιος Έλληνας δημιουργός υπογράφει το τραγούδι «Bangaranga» της Βουλγαρίας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Dara θα εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στη Eurovision 2026 με το τραγούδι "Bangaranga", που έχει υπογραφεί από τον Έλληνα Δημήτρη Κοντόπουλο.
  • Γεννήθηκε το 1998 στη Βουλγαρία και έχει εδραιωθεί στη βαλκανική μουσική σκηνή με πολλές επιτυχίες.
  • Το "Bangaranga" συνδυάζει παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία με K-Pop επιρροές και δυναμικά beats.
  • Η Dara έχει συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες και έχει πάνω από 80 εκατομμύρια views στα βίντεό της.
  • Τα τελευταία προγνωστικά την κατατάσσουν στη 12η θέση της Eurovision.

Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές pop καλλιτέχνιδες της χώρας της, με χαρακτηριστική φωνή και δυναμική σκηνική παρουσία. Ο λόγος για την Dara, η οποία στη φετινή Eurovision θα εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Bangaranga», το οποίο, μεταξύ άλλων, υπογράφει ο Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος.

Μάλιστα, τα τελευταία προγνωστικά την κατατάσσουν στη 12η θέση του μουσικού διαγωνισμού. 

Γνωρίζοντας την Dara - Το βιογραφικό της τραγουδίστριας της Βουλγαρίας

  • Γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1998 στη Βουλγαρία, είναι 27 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @darnadude
  • Πρόκειται για μία καλλιτέχνιδα η οποία έχει εδραιωθεί στη σύγχρονη βαλκανική μουσική σκηνή, ενώ έχει στο ενεργητικό της πολλαπλές επιτυχίες που έφτασαν στο Νο1 του επίσημου Bulgarian Airplay Chart. Μάλιστα, τα τραγούδια και τα βίντεό της έχουν ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια views

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Έχει συνεργαστεί με διεθνείς καταξιωμένους δημιουργούς και παραγωγούς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Νότιας Κορέα, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρουμανίας
  • Μέσω των επιτυχίών της όπως τα τραγούδια «Thunder», «Call Me» και «Mr. Rover», τα οποία παρέμειναν για εβδομάδες στις κορυφαίες θέσεις των charts, έχει συμβάλει στη διεύρυνση των ορίων της βαλκανικής ποπ
  • Το 2021 και το 2022 ήταν κριτής στο «The Voice of Bulgaria», στηρίζοντας νέους καλλιτέχνες, ενώ το 2025 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Adhdara», το οποίο και αυτό έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία

  • Φέτος, με το τραγούδι «Bangaranga», η Dara έχει ως στόχο να ανεβάσει τη χώρα της όσο πιο ψηλά είναι δυνατό στο βαθμολογικό πίνακα της Eurovision 2026! 

Ακούστε το τραγούδι της Βουλγαρίας «Bangaranga», με ερμηνεύτρια την Dara:

Το «Bangaranga» είναι ένα τραγούδι με ethnic pop και dance/electronic ύφος, το οποίο συνδυάζει παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία με σύγχρονες K-Pop επιρροές και δυναμικά beats. Η ίδια η καλλιτέχνιδα το περιγράφει ως «ένα τραγούδι για την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που κρύβει κάθε άνθρωπος», σημειώνοντας ότι το «Bangaranga» μπορεί να συμβολίζει «χρόνο, χρώμα, συναίσθημα ή μια έκρηξη ενέργειας και αυτοπεποίθησης».

Το τραγούδι, πέρα από την ίδια τη Dara, συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik.

Τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού «Bangaranga» («Ταραχή»)

Ζωντάνεψε
Παραδώσου στα εκτυφλωτικά φώτα
Κανείς δε θα κοιμηθεί απόψε
Καλωσήρθες στην ταραχή
Ζωντάνεψε
Παραδώσου στα εκτυφλωτικά φώτα
Κανείς δε θα κοιμηθεί απόψε
Καλωσήρθες στην ταραχή

Είμαι το μπανγκαράν---) Μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα
(Είμαι το μπανγκαράν---) Μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα
(Είμαι το μπανγκαράν---) Εκτυφλωτικά φώτα
Καλωσήρθες στην ταραχή
Είμαι το μπανγκαράν---

Είμαι άγγελος, είμαι δαίμονας, είμαι ψυχοπαθής χωρίς λόγο
Κουνιέμαι, σκανδαλίζω, δεν ακολουθώ, είμαι ο αρχηγός
Άσε με να σε συναρπάσω, να σε συναρπάσω, άσε με να σε συναρπάσω, θα, θα

σε αφήσω να απολυθείς, θα σε αφήσω έκλπηκτο

Ζωντάνεψε
Παραδώσου στα εκτυφλωτικά φώτα
Κανείς δε θα κοιμηθεί απόψε
Καλωσήρθες στην ταραχή

(Είμαι το μπανγκαράν---) Μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα
(Είμαι το μπανγκαράν---) Μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα
(Είμαι το μπανγκαράν---) Εκτυφλωτικά φώτα
Καλωσήρθες στην ταραχή

(Μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, είμαι το μπανγκαράν---)
(Μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα) είμαι το μπανγκαράν---

Κοντά στην άκρη, το νιώθω μέσα μου
Κορμιά και κορμιά, κόλλησα, είμαι έτοιμη να πετάξω, ω
Εγώ, εγώ
Είμαι έτοιμη να χάσω το μυαλό μου, μυαλό μου

(Είμαι το μπανγκαράν---) Μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα
(Είμαι το μπανγκαράν---) Μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα

Είμαι επαναστάτρια, είμαι θρύλος
Κουνιέμαι για ελευθερία
Άσε με να σε ανάψω, να σε ανάψω, άσε με να σε ανάψω
Έλα, άσε με να σε πάω τόσο βαθιά, θα σε αφήσω αδύναμο

Είμαι το μπανγκαράν---
(Μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, μπανγκαράνγκα, είμαι το μπανγκαράν---)

 

