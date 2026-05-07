Ένα εντυπωσιακό baby shower, λίγο πριν τον ερχομό του γιου τους, ετοίμασαν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης.
Το ζευγάρι που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor περιμένει τη γέννηση του πρώτου του παιδιού μέσα στον Μάιο.
Στο πάρτι που διοργάνωσαν για τον ερχομό του γιου τους όλα ήταν προσεγμένα σε κάθε λεπτομέρεια. Το κυρίαρχο χρώμα ήταν το σιέλ κι εκτός από τη διακόσμηση με μπαλόνια σε σιέλ, λευκό και μπεζ χρώμα, στο party που έγινε σε παραθαλάσσιο χώρο με θέα τη θάλασσα, περιλάμβανε candy bar με donuts και άλλα γλυκά κεράσματα.
Τα τραπέζια ήταν στολισμένα με γαλάζιες ορτανσίες και τα δωράκια για τους καλεσμένους ήταν μια υφασμάτινη κασετίνα με κέντημα μια γαλάζια πιπίλα.
Ο χώρος είχε και φουσκωτά αλλά και θεματική ζωγραφική για τους μικρούς καλεσμένους του πάρτι.
Η μέλλουσα μαμά επίλεξε για το baby shower ένα μακρύ αέρινο γαλάζιο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και ο μπαμπάς λευκό σύνολο με σιέλ λεπτομέρειες.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στις 25 Ιανουαρίου 2026 και ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025. Είναι μαζί 7 χρόνια.
«Στον γάμο μας είχαμε 80 άτομα. Έχω πάρει περίπου 15 κιλά, 17 κιλά υπολογίζω μέχρι να γεννήσω», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Αγκαλιά του Φάνη, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. «Θέλαμε να κάνουμε παιδί», πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη ο Σάκης Κατσούλης. Το ζευγάρι έχει βρει το όνομα που θα δώσει στον γιο του, αλλά έχει επιλέξει να μη το μοιραστεί ακόμα.