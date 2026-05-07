Η πρώτη εμφάνιση της Ν. Θεοδωρίδου με τον σύντροφό της/ Happy Day

Η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι ερωτευμένη και δεν κρύβει πλέον τη σχέση της. Ο άνδρας που της έχει κλέψει την καρδιά ονομάζεται Γιάννης Καρυπίδης και οι δυο τους είναι μαζί το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, χθες, Τετάρτη 6 Μαϊου, έκαναν και την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση σε κοσμικό event.

Συγκεκριμένα, έδωσαν το «παρών» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της έκθεσης «EROS» που διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου με τη φιλανθρωπική οργάνωση Creaid.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η πρώτη κόρη της τραγουδίστριας, Χριστιάνα Μπέτα, η οποία ασχολείται με τα εικαστικά.

Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Full in love και δεν το κρύβουν!

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, ωστόσο πόζαραν αγκαλιασμένοι μπροστά στους φωτογράφους που θέλησαν να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας και πρώην ποδοσφαιριστής γνώρισε την οικογένεια της τραγουδίστρια κάνοντας Πάσχα στο πατρικό της.

Θα παντρευτούν;

Κυκλοφορούν φήμες ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας λίγο πριν την καλοκαιρινή περιοδεία της τραγουδίστριας.

Αν συμβεί, αυτός θα είναι ο τρίτος γάμος για τη Νατάσα Θεοδωρίδου και ο δεύτερος για τον Γιάννη Καρυπίδη, ο οποίος υπήρξε παντρεμένος με τη Σταυρούλα Θεοδώρου, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά.