2χρονος διασωληνωμένος στο Θριάσιο μετά από τροχαίο με πατίνι / Bίντεο Σκάι

Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο με τραυματία ανήλικο που οδηγούσε πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος κινούταν με το πατίνι στην οδό Θρασύβουλου, όταν παρασύρθηκε από όχημα.

Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε σε λιγότερο από 8 λεπτά. Οι διασώστες προσπάθησαν να ελέγξουν τη μεγάλη αιμορραγία και να διασφαλίσουν τον αεραγωγό, αερισμό και την οξυγόνωσή του και το μετέφεραν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και πολύ σοβαρά τραύματα στον θώρακα. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο, με τους γιατρούς να έχουν πέσει πάνω του για να εκτιμήσουν την κατάστασή του.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να διακομιστεί με μονάδα του ΕΚΑΒ στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.