Ασπρόπυργος: 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με πατίνι

Το παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο στον Ασπρόπυργο με θύμα 12χρονο που οδηγούσε πατίνι.
  • Ο 12χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην οδό Θρασύβουλου.
  • Έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε λιγότερο από 8 λεπτά, οι διασώστες αντιμετώπισαν σοβαρές αιμορραγίες.
  • Ο ανήλικος έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα.
  • Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο, αναμένεται διακομιδή στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακου.

Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο με τραυματία ανήλικο που οδηγούσε πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο.

Ηλεκτρικά πατίνια: Την απαγόρευσή τους εισηγείται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος κινούταν με το πατίνι στην οδό Θρασύβουλου, όταν παρασύρθηκε από όχημα.

Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε σε λιγότερο από 8 λεπτά. Οι διασώστες προσπάθησαν να ελέγξουν τη μεγάλη αιμορραγία και να διασφαλίσουν τον αεραγωγό, αερισμό και την οξυγόνωσή του και το μετέφεραν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και πολύ σοβαρά τραύματα στον θώρακα. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο, με τους γιατρούς να έχουν πέσει πάνω του για να εκτιμήσουν την κατάστασή του. 

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να διακομιστεί με μονάδα του ΕΚΑΒ στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

