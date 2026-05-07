Επίσημα δεν έχει εντοπιστεί ο «ασθενής 0» από τον οποίο ξεκίνησε η διασπορά του χανταΐου στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ωστόσο οι έρευνες εστιάζουν σε ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών, που θεωρούνται ότι ήταν οι πρώτοι που μολύνθηκαν πριν την επιβίβασή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι είχε ταξιδέψει σε Αργεντινή, Χιλί και Ουρουγουάη. Κατά την παραμονή του στην πόλη Ουσουάια, από όπου και επιβιβάστηκε στο κρουαζιερόπλοιο, φέρεται να πήγε εκδρομή για παρατήρηση πουλιών σε μια χωματερή. Εκεί, σύμφωνα με αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ενδέχεται εκεί να εκτέθηκε σε τρωκτικά και να μολύνθηκε από τον ιό.

Ο άνδρας, 70 ετών, εμφάνισε πυρετό, πονοκέφαλο και διάρροια στις 6 Απριλίου και πέθανε στις 11 Απριλίου, ενώ η σύζυγός του κατέληξε στις 26 Απριλίου. Συνολικά τρεις επιβάτες του MV Hondius έχουν χάσει τη ζωή τους από χανταϊό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα.

Όπως σημειώνει «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός -απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου- «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

Χανταϊός: Δύο ασθενείς κι ένα ύποπτο κρούσμα εκκενώθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο

Την Τετάρτη, δύο ασθενείς με χανταϊό κι ένα ύποπτο κρούσμα εκκενώθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Δύο από αυτούς έφτασαν χθες βράδυ στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και μεταφέρθηκαν σε ξεχωριστά νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ από οκτώ καταγεγραμμένες περιπτώσεις, πέντε επιβεβαιώθηκαν ως κρούσματα χανταϊού, μέσω εργαστηριακών εξετάσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας οι τρεις που εκκένωσαν το κρουαζιερόπλοιο είναι:

ένας 41χρονος Ολλανδός,

ένας 56χρονος Βρετανός,

ένας 65χρονος Γερμανός.

Ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε μέσω εξετάσεων στη Σενεγάλη ότι δύο από τους εκκενωθέντες ήταν μολυσμένοι με τον χανταϊό.

Σύμφωνα με τον Ολλανδό χειριστή του πλοίου, δύο από τους εκκενωθέντες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο τρίτος δεν είχε συμπτώματα, αλλά είχε στενή επαφή με Γερμανό επιβάτη που πέθανε στο κρουαζιερόπλοιο το Σάββατο.

Κατά την άφιξή τους στο Άμστερνταμ, ένας ασθενής μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, ενώ ο άλλος σε νοσοκομείο στο Λάιντεν της Ολλανδίας.

Οι υγειονομικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι οι υπόλοιποι επιβάτες και το πλήρωμα δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Χανταϊός: Προς τα Κανάρια Νησιά ταξιδεύει το Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ταξιδεύει προς τα Κανάρια Νησιά και αναμένεται να φτάσει σε τρεις με τέσσερις μέρες. Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαιώνει πως δε θα υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, ωστόσο ο πρόεδρος των Κανάριων Νήσων, Fernando Clavijo, εξέφρασε ανησυχία και ζήτησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

ΠΟΥ: «Δεν πρόκειται για τον επόμενο COVID»

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ οι ασθενείς στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius βρέθηκαν θετικοί στον ιό Andes, στέλεχος που εμφανίζεται στη Νότια Αμερική και κυρίως στην Αργεντινή και τη Χιλή.

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, αλλά μόνο μέσω στενής επαφής και πολύ σπάνια, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος δεν έχει παρατηρήσει ποτέ ξεσπάσματα αυτού του ιού σε πλοίο.

«Δεν πρόκειται για τον επόμενο COVID, αλλά είναι σοβαρή λοιμώδης νόσος», είπε η κορυφαία ειδικός του ΠΟΥ για τις επιδημίες, Maria Van Kerkhove. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δε θα εκτεθούν ποτέ στον ιό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η πρόσβαση σε κλινική φροντίδα είναι σημαντική, καθώς οι μολυσμένοι μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια και να χρειαστούν οξυγόνο ή μηχανικό αερισμό.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή φάρμακο, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες ή περισσότερο.

Χανταϊός: Τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο και η ιχνηλάτησή τους

Σύμφωνα με την ιχνηλάτηση των επαφών που είχαν οι επιβάτες που νόσησαν από χανταϊό εντοπίστηκαν τα εξής κρούσματα:

Ελβετία: πρώην επιβάτης θετικός, νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Η σύζυγός του αυτοαπομονώθηκε.

πρώην επιβάτης θετικός, νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Η σύζυγός του αυτοαπομονώθηκε. Νότια Αφρική: δύο επιβάτες που μεταφέρθηκαν εκεί βρέθηκαν θετικοί. Ένας Βρετανός νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, ενώ ο άλλος κατέρρευσε και πέθανε. Η υγειονομική υπηρεσία εντόπισε 42 από τους 62 ανθρώπους που είχαν επαφή με τους μολυσμένους, όλοι αρνητικοί.

Ηνωμένο Βασίλειο: δύο επιβάτες αυτοαπομονώνονται χωρίς συμπτώματα, όπως και μικρός αριθμός επαφών τους.

ΗΠΑ: Δύο κάτοικοι της Τζόρτζια παρακολουθούνται από τις Αρχές. Σύμφωνα με το DPH, και οι δύο βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης. Ακολουθούν τις τελευταίες οδηγίες των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).