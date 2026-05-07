Το Sci-Fi πολιτικό θρίλερ «Το 3%» της βραβευμένης με Eurodram Βίλης Σωτηροπούλου παρουσιάζεται από το ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και τη θεατρική ομάδα «Μπουφόνοι», το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη).

Μια σύγχρονη αφήγηση, με υποδόριο χιούμορ και κινηματογραφική ματιά, που ακουμπά την Ευρώπη του αύριο, περιμένει το κοινό για μια βόλτα στην Ιστορία της χώρας μας αλλά και μια επαφή με τους απλούς ανθρώπους της Ευρώπης.

«Το 3%» τοποθετείται στο 2040, στη Γηραιά Νευρώπα, όπου τέσσερις άνθρωποι –η Ξένια, η Ίνγκριντ, η Μελίνα και ο Άρης– βαδίζουν σ’ έναν δρόμο που οδηγεί είτε στον αφανισμό είτε στους λεγόμενους “ανθρώπους των σπηλαίων”. Μέσα από τις προσωπικές τους διαδρομές, αναδύεται μια ιστορία για την εξουσία –“φιλική” και κακοποιητική-, την ελευθερία, τους απλούς πολίτες και τις λεπτές ισορροπίες ενός κόσμου που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

«Το 3%», γραμμένο το 2016 -χαρακτηρίστηκε προφητικό για την εποχή που γράφτηκε- θέτει καίρια ερωτήματα για την εποχή μας και τον μελλοντικό άνθρωπο. Με έντονη χρήση προβολών (video art), κινηματογραφική αισθητική και ζωντανή σκηνική δράση, κινείται ανάμεσα στο ρεαλισμό και τη δυστοπική φαντασία και σχολιάζει με χιούμορ και ειρωνεία τα σύγχρονα αδιέξοδα.

Γραμμένο με περιπαικτική, ενίοτε σαρκαστική αλλά και βαθιά ανθρώπινη ματιά, το έργο αναζητά τι σημαίνει ελευθερία και συνείδηση μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει να έχει πάψει να τις επιθυμεί.

Η παράσταση «Το 3%» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Λίγα λόγια για το έργο

Το 2040 μ.Χ. οι φυλακές έχουν γεμίσει, έτσι φυλακή της «ανελεύθερης» Ξένιας γίνεται το σπίτι της. Εκτίει την ποινή της για λίγα χρέη και παρακολουθείται από κάμερες. Οι Φύλακες αποκαλούνται “Φίλοι’’ και διδάσκουν χορογραφίες ποικίλης ύλης. Οι ‘’ανελεύθεροι’’ χορεύουν μόνοι στο σπίτι. Εγκλεισμός και μοναχική διασκέδαση, το νέο μοντέλο. Ευφυείς δεκάχρονοι μεταφέρονται στο εξωτερικό. Ειδικοί Ανακριτές εξετάζουν ‘’το τυπικό της συμπεριφοράς’’. Κατηχητές διδάσκουν “το συμβόλαιο του λαού’’ μέσω skype. Η μνήμη, αδρανής. Στο Βορρά, οι χαφιέδες παθαίνουν κρίσεις πανικού και ψυχοθεραπεύονται κρυφά σε παράνομους πειρατικούς σταθμούς, ενώ μέσα στη δυστοπία ξεφυτρώνουν νέες εταιρείες ακόμα και “Φιλικές προς τον Άνθρωπο”. Οι εκλογές κάθε χρόνο ένα πάρτυ που δεν τελειώνει και η Ιστορία ένα μαύρο σύννεφο με λίγες φωτεινές στιγμές… Οι ήρωες ζουν σ’ έναν εγκλωβισμένο, παρακολουθούμενο κόσμο, με μια παράλληλη υπερπροσφορά χορηγιών και “προστασίας”. Υπάρχει προοπτική για τη φυλακισμένη ανθρωπότητα; Οι “άνθρωποι των σπηλαίων” ίσως έχουν τις απαντήσεις… Ίσως τις έχει και η παράσταση «Το 3%».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

«…Η Βίλη Σωτηροπούλου, μια από τις πιο σημαντικές εκπροσώπους του ύστερου μεταπολιτευτικού μας θεάτρου, επικεντρώνει ανταποδοτικά τις δραματικές γραφές της στον «θαυμαστό καινούργιο κόσμο», με την έννοια που δίνει ο Άλντους Χάξλεϋ στον όρο. Δηλαδή τη νέα, ψηφιακή φυλακή […] Η συλλογική σκηνοθεσία των Ροζαμάλια Κυρίου, Βασίλη Παπαδημητρίου, Βίλης Σωτηροπούλου κατορθώνει να συναιρέσει σε ύφος ενιαίο τις δύο όψεις του έργου, τη συμβολική με τη ρεαλιστική, την ψηφιακή με την αναλογική συνιστώσα του, δίνοντας το κείμενο σφαιρικά και ολιστικά, φωτίζοντας τους θεματικούς πυρήνες του […] Η ομάδα των ηθοποιών με τις Βίλη Σωτηροπούλου και Αθηνά Αξιώτου ως κορυφαίες και με τους πολύ καλούς Μίνα Λαμπροπούλου, Άννα Μακρή, Πασχάλη Μερμηγκάκη, Ανδρέα Βιτωράτο, Γιώργο Νάσιο και Πέτρο Μελαχρινούδη ως άτυπο «χορό», λειτουργεί άψογα και συντονισμένα σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι, με διακριτές δυνατές ερμηνείες».

Λέανδρος Πολενάκης, booksitting, Δεκ. 2025

Λέανδρος Πολενάκης, booksitting, Δεκ. 2025

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

«Το 3%»

Sci-Fi πολιτικό θρίλερ με υποδόριο χιούμορ και κινηματογραφική ματιά

Κείμενο: Βίλη Σωτηροπούλου

Σκηνοθεσία: Ροζαμάλια Κυρίου, Βασίλης Παπαδημητρίου, Βίλη Σωτηροπούλου

Σκηνικά-Κοστούμια: Μάγκυ Μοντζολή

Μουσική επιμέλεια, trailer: Δημήτρης Λαλούμης

Τραγούδι: Ευτυχία Γεωργακοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Άννα Σωτρίνη

Βιντεοσκόπηση 2016, εκφωνήσεις & επεξεργασία: Βασίλης Παπαδημητρίου

Τεχνική επεξεργασία βίντεο: Ντίνος Βαμβακούσης

Κατασκευή σκηνικού: Ηλίας Αυγουστιανός

Φωτογραφίες παράστασης: Υπατία Κορνάρου

Φωτογραφία από βίντεο : Κυρηναίος Παπαδημάτος

Γραφιστικά: epopsis-graphicarts

Οργάνωση παραγωγής: Φαίη Ρουμελιώτη

Βοηθός οργάνωσης παραγωγής: Ανδρέας Βιτωράτος

Ηθοποιοί: Βίλη Σωτηροπούλου (Ξένια), Μίνα Λαμπροπούλου/Άννα Μακρή (Φύλακας Ίνγκριντ & Φύλακας 2), Αθηνά Αξιώτου/Στέλλα Τροκάνα (Μελίνα), Πασχάλης Μερμιγκάκης (εξεταστής), Ανδρέας Βιτωράτος (στρατιώτης)

Φιλική συμμετοχή: Γιώργος Νάσιος (εκφωνητής προπαγάνδας), Πέτρος Μελαχρινούδης (Ντιν)

Παραγωγή: Θεατρική ομάδα «Μπουφόνοι»

Το έργο κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Σάββατο 9 Μαΐου 2026, ώρα 9:00μμ

Κυριακή 10 Μαΐου 2026, ώρα 9:00μμ

Διάρκεια παράστασης: 95 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Καταλληλότητα για ανήλικους θεατές: 15+

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

15 € κανονικό

12 € μειωμένο (άνω των 65 ετών, Αμεα, ΠΕΣΥΘ)

10 € μειωμένο (φοιτητικό, άνεργοι, ομαδικό άνω των 10 ατόμων)

5 € (ατέλειες Σ.Ε.Η., δραματικές σχολές)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: MORE.COM

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-3/

Κρατήσεις: τηλ. 6945853025

ΧΩΡΟΣ:

Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: τηλ. 2315200200

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά από τις παραστάσεις στο ΚΘΒΕ, «Το 3%» θα παρουσιαστεί με ελεύθερη είσοδο στις Σποράδες: στην Αλόννησο 12/5 (Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου), στη Σκόπελο 13/5 (Θέατρο ΕΘΟΣ Τάκης Μόσχος) και στη Σκιάθο 14/5 (Μπούρτζι Πολιτιστικό Κέντρο-αίθουσα εκδηλώσεων), ώρα παραστάσεων 8:30μμ, σε ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.