Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ

Mπεσαμέλ με διαφορετικά συστατικά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.11.25 , 11:01 Τι αλλάζει από το 2026 για αγορές από Temu και Shein
16.11.25 , 10:47 IQ 160: Η Πηνελόπη ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον Καλατζή
16.11.25 , 10:31 Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
16.11.25 , 10:24 Τα Φαντάσματα: Η viral λήψη της Καλλιρροής φέρνει επισκέψεις στο αρχοντικό
16.11.25 , 10:22 Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ
16.11.25 , 09:05 Οδηγούμε το ανανεωμένο ηλεκτρικό BYD ΑΤΤΟ 3
16.11.25 , 09:04 Πάτρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από έναν 17χρονο
16.11.25 , 08:33 Στην Αθήνα σήμερα ο Ζελένσκι – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί
16.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Noεμβρίου
15.11.25 , 23:41 Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 1599 με 95 επιβάτες
15.11.25 , 21:55 Κύκλωμα με απάτες: Πρώην γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους
15.11.25 , 21:36 Έρχεται ο Ζελένσκι στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή
15.11.25 , 21:17 Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Πρώτη καταδίκη με βάση τον νέο νόμο
15.11.25 , 21:05 Ανατροπή λεωφορείου στον Βόλο: Ελιγμός για να αποφύγει σκύλο, είπε ο οδηγός
15.11.25 , 20:52 Τροχαίο Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Στην Αθήνα σήμερα ο Ζελένσκι – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Έρχεται ο Ζελένσκι στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Αττική Οδός: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε μπλόκο για αλκοτέστ
Τα Φαντάσματα: Η viral λήψη της Καλλιρροής φέρνει επισκέψεις στο αρχοντικό
«Η σπείρα έφαγε 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 14.11.25, 11:17
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Aν σου αρέσει το παστίτσιο αλλά θέλεις να δοκιμάσεις και άλλες εναλλακτικές συνταγές, εκτός από τον κιμά που άλλοι προτιμούν μοσχαρίσιο, άλλοι χοιρινό και άλλοι μανιταριών, μπορείς να κάνεις αλλαγές και σε ό, τι αφορά τη μπεσαμέλ.

Φτιάξτε την ωραιότερη τυρόπιτα με μπεσαμέλ

Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ

Εμείς λοιπόν ψάξαμε και βρήκαμε τρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ που θα σε ενθουσιάσουν: Η μία έχει γάλα, η άλλη κρέμα γάλακτος και η άλλη γιαούρτι.

Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ

Παστίτσιο με σπιτική μπεσαμέλ που περιέχει κρέμα γάλακτος 

Υλικά της Συνταγής

Για τα μακαρόνια

• 500 γρ. μακαρόνια για παστίτσιο
 • 2 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο
• 100 γρ. τριμμένο τυρί
 • 2 ασπράδια αυγών 
• Αλάτι, πιπέρι   

Για τον κιμά

• 700 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
 • 1 σκελίδα σκόρδο
 • ½ ποτήρι λευκό ή κόκκινο κρασί
• 400 γρ. ντομάτα ψιλοκομμένη
• 1 κ.σ. πελτές ντομάτας
• 1 μικρή πρέζα κανέλα ή μοσχοκάρυδο 
• 1 φύλλο δάφνης
 • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι 

Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ

Για τη μπεσαμέλ

• 1 λίτρο γάλα πλήρες
 • 100 ml κρέμα γάλακτος
 • 100 γρ. βούτυρο
• 100 γρ. αλεύρι
• 2 αυγά
• Μοσχοκάρυδο 
• Αλάτι, πιπέρι
• 300–350 γρ. τυριά τριμμένα συνολικά

Εκτέλεση  της Συνταγής

Κιμάς 1. Σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο σε ελαιόλαδο. 2. Ρίχνεις τον κιμά και τον καβουρδίζεις μέχρι να αλλάξει χρώμα. 3. Προσθέτεις το κρασί, αφήνεις να εξατμιστεί. 4. Ρίχνεις την ντομάτα, τον πελτέ, τα μπαχαρικά και τη δάφνη. 5. Σιγοβράζεις 30–40 λεπτά μέχρι να δέσει και να μείνει σχεδόν χωρίς πολλά υγρά.  Μακαρόνια 1. Βράζεις τα μακαρόνια al dente, τα στραγγίζεις. 2. Ανακατεύεις με το βούτυρο, λίγο τυρί, τα ασπράδια, αλάτι και πιπέρι.

 

 Μπεσαμέλ με πολλά τυριά

1. Σε κατσαρόλα λιώνεις το βούτυρο, ρίχνεις το αλεύρι και ανακατεύεις 1-2 λεπτά. 2. Προσθέτεις σιγά-σιγά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα για να μη σβολιάσει. 3. Όταν πήξει, ρίχνεις το αλάτι, το πιπέρι, το μοσχοκάρυδο και την κρέμα γάλακτος. 4. Αποσύρεις από τη φωτιά, ρίχνεις τα αυγά και τα τυριά (κράτα λίγα για την επιφάνεια). Θα γίνει πλούσια και κρεμώδης! ⸻  Στήσιμο 1. Στο ταψί βάζεις τη μισή ποσότητα μακαρονιών. 2. Ρίχνεις όλο τον κιμά από πάνω. 3. Προσθέτεις τα υπόλοιπα μακαρόνια. 4. Στρώνεις από πάνω όλη τη μπεσαμέλ και πασπαλίζεις με τα υπόλοιπα τυριά. ⸻  Ψήσιμο • Ψήνεις σε 180°C (αντιστάσεις ή αέρα) για 40–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια. • Άφησέ το να σταθεί 15–20 λεπτά πριν το κόψεις.

 

Παστίτσιο με μπεσαμέλ γιαουρτιού(σ.σ: Συνταγή του Χρήστου Μοίρα) 

Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ

Υλικά για τον κιμά

•    500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
•    1 κρεμμύδι
•    2 σκελίδες σκόρδο
•    400 γρ. ντομάτα κονκασέ
•    2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
•    ½ φλιτζάνι κόκκινο κρασί
•    1 κ.γ. κανέλα
•    1 δαφνόφυλλο
•    ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
•    Αλάτι
•    Πιπέρι

Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ

Υλικά για την μπεσαμέλ

•    500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
•    2 Αβγά 
•    2 κ.σ. κορν φλάουρ
•    1 φλιτζάνι γάλα
•    1 φλιτζάνι τριμμένο κεφαλοτύρι
•    Μοσχοκάρυδο 
•    Αλάτι
•    Πιπέρι

Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ

Για το παστίτσιο

•    500 γρ. μακαρόνια για παστίτσιο
•    2 κ.σ. βούτυρο
•    2 αβγά 
•    ½ φλιτζάνι τριμμένο κεφαλοτύρι

Εκτέλεση της Συνταγής 

Σοτάρουμε τον κιμά σε ελαιόλαδο, προσθέτοντας το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνουμε το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας, τη ντομάτα κονκασέ, την κανέλα, το δαφνόφυλλο, αλάτι και πιπέρι. Σιγοβράζουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα και να μαγειρευτεί ο κιμάς.

Στη συνέχεια βράζουμε τα μακαρόνια και τα στραγγίζουμε. Ανακατεύουμε με το βούτυρο, τα χτυπημένα αβγά και το κεφαλοτύρι. Τα στρώνουμε σε ένα ταψί, δημιουργώντας τη βάση του παστίτσιου.

Για τη μπεσαμέλ γιαουρτιού, χτυπάμε τα αβγά σ’ ένα μπολ και προσθέτουμε το κορν φλάουρ, το γάλα, το γιαούρτι και το κεφαλοτύρι.

Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε λίγο μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Απλώνουμε τον κιμά πάνω από τα μακαρόνια και καλύπτουμε με τη μπεσαμέλ γιαουρτιού. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45-50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ

VEGAN Μπεσαμέλ με γάλα καρύδας από τον Χρήστο Μοίρα 

Aλλη μία συναρπαστική συνταγή είχε δώσει στην Κατερίνα Καραγιάννη και στο star.gr ο Χρήστος Μοίρας. Ο σεφ όπως είχε πει στη δημοσιογράφο χρησιμοποιούμε γάλα καρύδας στη μπεσαμέλ βάζοντας και μπαχαρικά όπως αλατοπίπερο και πάπρικα. 

Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΕΣΑΜΕΛ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΜΠΕΣΑΜΕΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top