Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ

Aν σου αρέσει το παστίτσιο αλλά θέλεις να δοκιμάσεις και άλλες εναλλακτικές συνταγές, εκτός από τον κιμά που άλλοι προτιμούν μοσχαρίσιο, άλλοι χοιρινό και άλλοι μανιταριών, μπορείς να κάνεις αλλαγές και σε ό, τι αφορά τη μπεσαμέλ.

Εμείς λοιπόν ψάξαμε και βρήκαμε τρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ που θα σε ενθουσιάσουν: Η μία έχει γάλα, η άλλη κρέμα γάλακτος και η άλλη γιαούρτι.

Παστίτσιο με σπιτική μπεσαμέλ που περιέχει κρέμα γάλακτος

Υλικά της Συνταγής

Για τα μακαρόνια

• 500 γρ. μακαρόνια για παστίτσιο

• 2 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο

• 100 γρ. τριμμένο τυρί

• 2 ασπράδια αυγών

• Αλάτι, πιπέρι

Για τον κιμά

• 700 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• ½ ποτήρι λευκό ή κόκκινο κρασί

• 400 γρ. ντομάτα ψιλοκομμένη

• 1 κ.σ. πελτές ντομάτας

• 1 μικρή πρέζα κανέλα ή μοσχοκάρυδο

• 1 φύλλο δάφνης

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

Για τη μπεσαμέλ

• 1 λίτρο γάλα πλήρες

• 100 ml κρέμα γάλακτος

• 100 γρ. βούτυρο

• 100 γρ. αλεύρι

• 2 αυγά

• Μοσχοκάρυδο

• Αλάτι, πιπέρι

• 300–350 γρ. τυριά τριμμένα συνολικά

Εκτέλεση της Συνταγής

Κιμάς 1. Σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο σε ελαιόλαδο. 2. Ρίχνεις τον κιμά και τον καβουρδίζεις μέχρι να αλλάξει χρώμα. 3. Προσθέτεις το κρασί, αφήνεις να εξατμιστεί. 4. Ρίχνεις την ντομάτα, τον πελτέ, τα μπαχαρικά και τη δάφνη. 5. Σιγοβράζεις 30–40 λεπτά μέχρι να δέσει και να μείνει σχεδόν χωρίς πολλά υγρά. Μακαρόνια 1. Βράζεις τα μακαρόνια al dente, τα στραγγίζεις. 2. Ανακατεύεις με το βούτυρο, λίγο τυρί, τα ασπράδια, αλάτι και πιπέρι.

Μπεσαμέλ με πολλά τυριά

1. Σε κατσαρόλα λιώνεις το βούτυρο, ρίχνεις το αλεύρι και ανακατεύεις 1-2 λεπτά. 2. Προσθέτεις σιγά-σιγά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα για να μη σβολιάσει. 3. Όταν πήξει, ρίχνεις το αλάτι, το πιπέρι, το μοσχοκάρυδο και την κρέμα γάλακτος. 4. Αποσύρεις από τη φωτιά, ρίχνεις τα αυγά και τα τυριά (κράτα λίγα για την επιφάνεια). Θα γίνει πλούσια και κρεμώδης! ⸻ Στήσιμο 1. Στο ταψί βάζεις τη μισή ποσότητα μακαρονιών. 2. Ρίχνεις όλο τον κιμά από πάνω. 3. Προσθέτεις τα υπόλοιπα μακαρόνια. 4. Στρώνεις από πάνω όλη τη μπεσαμέλ και πασπαλίζεις με τα υπόλοιπα τυριά. ⸻ Ψήσιμο • Ψήνεις σε 180°C (αντιστάσεις ή αέρα) για 40–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια. • Άφησέ το να σταθεί 15–20 λεπτά πριν το κόψεις.

Παστίτσιο με μπεσαμέλ γιαουρτιού(σ.σ: Συνταγή του Χρήστου Μοίρα)

Υλικά για τον κιμά

• 500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

• 1 κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ

• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• ½ φλιτζάνι κόκκινο κρασί

• 1 κ.γ. κανέλα

• 1 δαφνόφυλλο

• ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

• Αλάτι

• Πιπέρι

Υλικά για την μπεσαμέλ

• 500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

• 2 Αβγά

• 2 κ.σ. κορν φλάουρ

• 1 φλιτζάνι γάλα

• 1 φλιτζάνι τριμμένο κεφαλοτύρι

• Μοσχοκάρυδο

• Αλάτι

• Πιπέρι

Για το παστίτσιο

• 500 γρ. μακαρόνια για παστίτσιο

• 2 κ.σ. βούτυρο

• 2 αβγά

• ½ φλιτζάνι τριμμένο κεφαλοτύρι

Εκτέλεση της Συνταγής

Σοτάρουμε τον κιμά σε ελαιόλαδο, προσθέτοντας το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνουμε το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας, τη ντομάτα κονκασέ, την κανέλα, το δαφνόφυλλο, αλάτι και πιπέρι. Σιγοβράζουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα και να μαγειρευτεί ο κιμάς.

Στη συνέχεια βράζουμε τα μακαρόνια και τα στραγγίζουμε. Ανακατεύουμε με το βούτυρο, τα χτυπημένα αβγά και το κεφαλοτύρι. Τα στρώνουμε σε ένα ταψί, δημιουργώντας τη βάση του παστίτσιου.

Για τη μπεσαμέλ γιαουρτιού, χτυπάμε τα αβγά σ’ ένα μπολ και προσθέτουμε το κορν φλάουρ, το γάλα, το γιαούρτι και το κεφαλοτύρι.

Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε λίγο μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Απλώνουμε τον κιμά πάνω από τα μακαρόνια και καλύπτουμε με τη μπεσαμέλ γιαουρτιού.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45-50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

VEGAN Μπεσαμέλ με γάλα καρύδας από τον Χρήστο Μοίρα

Aλλη μία συναρπαστική συνταγή είχε δώσει στην Κατερίνα Καραγιάννη και στο star.gr ο Χρήστος Μοίρας. Ο σεφ όπως είχε πει στη δημοσιογράφο χρησιμοποιούμε γάλα καρύδας στη μπεσαμέλ βάζοντας και μπαχαρικά όπως αλατοπίπερο και πάπρικα.