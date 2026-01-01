Zιζέλ: Η απόφαση να ξανακάνω παιδί άλλαξε τις προτεραιότητές μου

«Αυτή η χρονιά έφερε βαθιά μαθήματα» ανέφερε το μοντέλο

01.01.26 , 16:05 Zιζέλ: Η απόφαση να ξανακάνω παιδί άλλαξε τις προτεραιότητές μου
Celebrities & Gossip Νεα
Πώς είχε αντιδράσει ο πρώην της Ζιζέλ όταν έμαθε πως έκανε νέα σχέση/ βίντεο από Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο έτος κάνοντας μία αναδρομή στη χρονιά που πέρασε έκανε η Ζιζέλ Μπούντχεν.Το διάσημο μοντέλο το 2025  έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί, καρπό του έρωτά της από τον Χοακίμ Βαλέντε, κάτι που την κάνει να νιώθει ευγνώμων. 

Ζιζέλ: Έφερε στον κόσμο το τρίτο του παιδί το τοπ μόντελ

«Αυτή η χρονιά έφερε βαθιά μαθήματα και ουσιαστική προσωπική εξέλιξη. Το να γίνω ξανά μητέρα άλλαξε τα πάντα, τον χρόνο μου, τις προτεραιότητές μου, την καρδιά μου. Είμαι ευγνώμων γι' αυτές τις ιερές στιγμές που με άλλαξαν με τρόπους που οι λέξεις δεν μπορούν να αποδώσουν πλήρως», έγραψε, κλείνοντας με ένα «ευχαριστώ» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε. 

 

 

Η Ζιζέλ, που έχει συνεργαστεί με την εταιρία Victoria's Secretνιώθει ευτυχισμένη κρατώντας στην αγκαλιά της των 10 μηνών γιο της ενώ την ευτυχία της συμπληρώνουν τα δύο παιδιά του διάσημου top model, του 15χρονου Μπέντζαμιν και της 13χρονης Βίβιαν από τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι, με τον οποίο χώρισαν το 2022.

 

 

Πώς ξεκίνησαν τη σχέση τους Ζιζέλ και Βαλέντε

Η Ζιζέλ μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Μπρέιντι, δημιούργησε σχέση με τον Χοακίμ Βαλέντε ο οποίος ήταν ο προπονητής της στο ζίου ζίτσου. Οι δυό τους γνωρίστηκαν το 2021 και η σχέση τους έγινε γνωστή το 2023. Δημοσιεύματα μάλιστα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Ζιζέλ ήθελαν το ζευγάρι να έχει παντρευτεί κάτω από άκρα μυστικότητα το 2025.

Πλέον οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί τον δέκα μηνών γιο τους που συμπληρώνει την ευτυχία τους.
 

