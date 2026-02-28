BMW: Σάρωσε τα βραβεία στην αρχή της χρονιάς

Η BMW ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, σημειώνοντας πολλαπλές νίκες σε κορυφαίους θεσμούς βραβείων. Τρεις σειρές μοντέλων της BMW κατέκτησαν την πρώτη θέση στον διαγωνισμό «Best Cars» του γερμανικού περιοδικού ‘auto motor und sport’. Παράλληλα, τέσσερα μοντέλα της μάρκας διακρίθηκαν στα «Car of the Year Awards 2026» του βρετανικού περιοδικού ‘What Car?’. Οι επιτυχίες αυτές προστίθενται σε μια μακρά σειρά διακρίσεων σε γερμανικές και διεθνείς διαγωνισμούς. Τα βραβεία που απέσπασαν διαφορετικές σειρές μοντέλων υπογραμμίζουν πόσο ισορροπημένη είναι η γκάμα προϊόντων BMW. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η BMW iX3. Το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse έχει ήδη συγκεντρώσει εντυπωσιακό αριθμό διακρίσεων, κατακτώντας τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» σε πολλές χώρες.

Στην κατηγορία «Μεγάλα SUV/ Οχήματα εκτός δρόμου» (Large SUVs/Off-road Vehicles), το 14,1% των ψήφων κατέκτησε η BMW iX3 (BMW iX3 50 xDrive: το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, αφήνοντας πίσω 69 μοντέλα του ανταγωνισμού. Οι αναγνώστες απένειμαν επίσης στη BMW Σειρά 2 Coupé τον τίτλο «Best Car» στην compact κατηγορία για πέμπτη συνεχή χρονιά. Παράλληλα, η BMW Σειρά 3 κατέκτησε την πρώτη θέση στη «Μεσαία Κατηγορία», συγκεντρώνοντας το 12,4% των ψήφων σε σύνολο 26 ανταγωνιστικών μοντέλων.Σημαντικές νίκες: για BMW Σειρά 7, BMW X7, BMW X6, BMW X5 και BMW iX. και την Σειρλά 5 .Περίπου 95.000 αναγνώστες συμμετείχαν στην 50ή διοργάνωση της ψηφοφορίας. Συνολικά, 480 μοντέλα σε 13 κατηγορίες παρουσιάστηκαν τόσο online όσο και στην έντυπη έκδοση του περιοδικού - περισσότερες επιλογές από κάθε άλλη χρονιά.