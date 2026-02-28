«Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για τη μάχη της με την αγχώδη διαταραχή

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή «Ένας κι Ένας»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κίτσου μίλησε στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» για την ψυχική υγεία, χαρακτηρίζοντας την αγχώδη διαταραχή ως «καρκίνο της ψυχής».
  • Αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τη σειρά «Άγριες Μέλισσες», λέγοντας ότι δεν αντιμετώπισε προβλήματα με τη δημοσιότητα.
  • Η ηθοποιός επισημαίνει τη σημασία της ανοιχτής συζήτησης για την ψυχική υγεία και την ανάγκη να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι.
  • Μέσα από τις εξομολογήσεις της, έχει βοηθήσει πολλούς, κυρίως νέους, να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη και την αγχώδη διαταραχή.

Στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» του ERTNews βρέθηκε καλεσμένη η Μαρία Κίτσου, η οποία μίλησε για τον ρόλο της στις «Άγριες Μέλισσες», αλλά και τα ζητήματα ψυχικής υγείας, τα οποία χαρακτήρισε «καρκίνο της ψυχής».   

Μαρία Κίτσου: Είμαι εργασιομανής αλλά δε θα άφηνα έναν έρωτα για τη δουλειά

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιτυχία των «Άγριων Μελισσών», αποκαλύπτοντας πώς τη βίωσε: «Δε θα έλεγα ότι το πιο δύσκολο που αντιμετώπισα ήταν η δημοσιότητα, γιατί δεν τη βίωσα. Ήμουν κλεισμένη στο σπίτι, διάβαζα αρειμανίως, δεν άφηνα τίποτα να πέσει κάτω, δεν έβγαινα», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Η Μαρία Κίτσου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η Δούκισσα της Πλακεντίας»

Η Μαρία Κίτσου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η Δούκισσα της Πλακεντίας»

Και συνέχισε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την «Ελένη Σταμίρη», την οποία υποδυόταν στη σειρά εποχής του ΑΝΤ1: «Τρία χρόνια έμεινα μέσα στο σπίτι και διάβαζα. Με τη διασημότητα δεν αντιμετώπισα πρόβλημα γιατί ήρθε σιγά-σιγά».

Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία»

«Είχα πει ότι αυτές οι καταστάσεις είναι ο καρκίνος της ψυχής»

Σε άλλο σημείο, η Μαρία Κίτσου έσπασε τα ταμπού, περιγράφοντας την προσωπική της μάχη με την αγχώδη διαταραχή. Όπως εξήγησε, ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της είναι για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

«Επειδή μιλάω ανοιχτά, έχω κερδίσει περισσότερη αγάπη από το κοινό. Γιατί μέσα από αυτά που έχω εξομολογηθεί και τα μηνύματα που παίρνω -δεν θέλω να ακουστεί εγωιστικό- αλλά έχω συνδράμει στη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης, μέσα από συμβουλές μου, σε πάρα πολλά παιδιά, ειδικά σε νεότερες ηλικίες, αλλά και μεγαλύτερες.

Μπορούσαν να με καταλάβουν και να βρουν πάρα πολλά κοινά, μου ζητούσαν βοήθεια και πώς να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους για την κατάθλιψη και την αγχώδη διαταραχή. Είχα πει ότι αυτές οι καταστάσεις είναι ο καρκίνος της ψυχής. Για αυτό το εξομολογήθηκα, γιατί ήθελα να ακουστεί η φωνή μου και να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι ταμπού το θέμα και ότι πρέπει να ζητάνε βοήθεια», είπε συγκινημένη η Μαρία Κίτσου.

