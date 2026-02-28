Τραμπ για επίθεση στο Ιράν: «Η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά»

«Φρουροί της Επανάστασης, παραδώστε τα όπλα σας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.02.26 , 12:22 «Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»
28.02.26 , 12:17 Τέμπη: Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα
28.02.26 , 11:55 Ανεβαίνει ο χρυσός μετά την επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν
28.02.26 , 11:49 Ο παίκτης της Παρί που βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού
28.02.26 , 11:38 Κοινή επίθεση Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν: Κοντά στα γραφεία Χαμενεΐ το πλήγμα
28.02.26 , 11:05 Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη
28.02.26 , 11:00 Τραμπ για επίθεση στο Ιράν: «Η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά»
28.02.26 , 10:43 Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
28.02.26 , 10:14 Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου
28.02.26 , 09:31 Τέμπη: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
28.02.26 , 09:07 1000 Miglia Experience Greece: Πρωταγωνιστούν οι...καλλονές
28.02.26 , 09:03 Τέμπη: Ημέρα μνήμης για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας
28.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Φεβρουαρίου
27.02.26 , 23:48 Σάκης Κατσούλης: Προπονείται για μπαμπάς λίγο πριν τον ερχομό του γιου του
27.02.26 , 23:06 Λόρα: Η εγγραφή σε πλατφόρμα για ιατρικές συμβουλές - Τι ερευνάται
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Michael Gonzalez)
Οι πρώτες δηλώσεις Τραμπ, μετά την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ.
  • Στόχος είναι η εξάλειψη των απειλών από το ιρανικό καθεστώς και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων.
  • Τραμπ προειδοποίησε τους Φρουρούς της Επανάστασης να παραδώσουν τα όπλα τους ή να αντιμετωπίσουν τον θάνατο.
  • Απευθύνθηκε στον ιρανικό λαό, λέγοντας ότι η ώρα της ελευθερίας τους είναι κοντά.
  • Προειδοποίησε για πιθανές απώλειες Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Ιράν, σε συνεργασία με το Ισραήλ

Κοινή επίθεση Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις άμεσες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων του. Θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους», απείλησε. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», εξηγώντας ότι η Τεχεράνη «προσπάθησε να ανοικοδομήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα». 

Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν οι ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες, όπως συμβαίνει συχνά στον πόλεμο. Αλλά το κάνουμε όχι για το παρόν. Το κάνουμε για το μέλλον και είναι μια ευγενής αποστολή». 

Τραμπ: «Φρουροί της Επανάστασης, παραδώστε τα όπλα σας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι στόχος των πληγμάτων εναντίον του Ιράν είναι η ανατροπή του καθεστώτος, λέγοντας στον ιρανικό λαό «η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά». 

«Προς τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, των ενόπλων δυνάμεων και όλης της αστυνομίας: σας λέω σήμερα το βράδυ ότι πρέπει να παραδώσετε τα όπλα σας ώστε να έχετε πλήρη αμνηστία. Η εναλλακτική είναι να αντιμετωπίσετε τον βέβαιο θάνατο», προειδοποίησε. 

«Παραδώστε τα όπλα σας. Θα αντιμετωπιστείτε δίκαια και με πλήρη ανθρωπιά, διαφορετικά θα αντιμετωπίσετε τον βέβαιο θάνατο», είπε. 
«Προς τον μεγάλο, περήφανο λαό του Ιράν λέω σήμερα το βράδυ ότι η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά. Παραμείνετε σε ασφαλή μέρη. Μην βγείτε από τα σπίτια σας. Είναι πολύ επικίνδυνα έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού», συνέχισε ο Τραμπ.

«Όταν τελειώσουμε, να καταλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας για να την αναλάβετε. Αυτή πιθανόν να είναι η μοναδική  ευκαιρία που θα έχετε για γενιές», τόνισε. 

«Επί πολλά χρόνια ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής αλλά δεν τη λάβατε ποτέ (…) οπότε ας δούμε πώς θα απαντήσετε. Η Αμερική σας στηρίζει με εντυπωσιακή ισχύ και καταστροφική δύναμη», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος. 

«Τώρα είναι η ώρα να πάρετε στα χέρια σας το πεπρωμένο σας (…) Αυτή είναι η ώρα της δράσης, μην την αφήσετε να περάσει», κατέληξε. 
(με πληροφορίες από Times of Israel)
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top