Τραμπ για επίθεση στο Ιράν: «Η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά»

Οι πρώτες δηλώσεις Τραμπ, μετά την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν / Βίντεο Mega

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Ιράν, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις άμεσες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων του. Θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους», απείλησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», εξηγώντας ότι η Τεχεράνη «προσπάθησε να ανοικοδομήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα».

Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν οι ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες, όπως συμβαίνει συχνά στον πόλεμο. Αλλά το κάνουμε όχι για το παρόν. Το κάνουμε για το μέλλον και είναι μια ευγενής αποστολή».

Τραμπ: «Φρουροί της Επανάστασης, παραδώστε τα όπλα σας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι στόχος των πληγμάτων εναντίον του Ιράν είναι η ανατροπή του καθεστώτος, λέγοντας στον ιρανικό λαό «η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά».

«Προς τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, των ενόπλων δυνάμεων και όλης της αστυνομίας: σας λέω σήμερα το βράδυ ότι πρέπει να παραδώσετε τα όπλα σας ώστε να έχετε πλήρη αμνηστία. Η εναλλακτική είναι να αντιμετωπίσετε τον βέβαιο θάνατο», προειδοποίησε.

«Παραδώστε τα όπλα σας. Θα αντιμετωπιστείτε δίκαια και με πλήρη ανθρωπιά, διαφορετικά θα αντιμετωπίσετε τον βέβαιο θάνατο», είπε.

«Προς τον μεγάλο, περήφανο λαό του Ιράν λέω σήμερα το βράδυ ότι η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά. Παραμείνετε σε ασφαλή μέρη. Μην βγείτε από τα σπίτια σας. Είναι πολύ επικίνδυνα έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού», συνέχισε ο Τραμπ.

«Όταν τελειώσουμε, να καταλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας για να την αναλάβετε. Αυτή πιθανόν να είναι η μοναδική ευκαιρία που θα έχετε για γενιές», τόνισε.

«Επί πολλά χρόνια ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής αλλά δεν τη λάβατε ποτέ (…) οπότε ας δούμε πώς θα απαντήσετε. Η Αμερική σας στηρίζει με εντυπωσιακή ισχύ και καταστροφική δύναμη», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τώρα είναι η ώρα να πάρετε στα χέρια σας το πεπρωμένο σας (…) Αυτή είναι η ώρα της δράσης, μην την αφήσετε να περάσει», κατέληξε.

(με πληροφορίες από Times of Israel)

