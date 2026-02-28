Τέμπη: Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα, όπου πραγματοποιείται συλλαλητήριο για την επέτειο από τα τρία χρόνια της τραγωδίας των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Καλέσματα για συγκεντρώσεις υπάρχουν για περισσότερες από 100 πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πολίτες όλων των ηλικιών θέλουν να με την παρουσία τους να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων και να ζητήσουν για ακόμη μία φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μαζική η προσέλευση του κόσμου στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας βρίσκονται στο Σύνταγμα, δίπλα στον κόσμο που συγκεντρώθηκε στην πλατεία της πρωτεύουσας να τους συμπαρασταθεί.

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα / Φωτογραφία Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

«Είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στους συγγενείς να φωνάξουμε ενάντια στην αθλιότητα. Ας φωνάξουμε φτάνει πια και ας παλέψουμε όλοι μαζί για έναν άλλο κόσμο. Τίποτα δεν ξεχάστηκε, κανένας δεν ξεχάστηκε. Η απαίτηση για φως και δικαιοσύνη δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Αντί για συμπαράσταση από την πολιτεία, μια αγκαλιά αλήθεια και δικαιοσύνης, βρήκαμε ένα κράτος απάνθρωπο. Αδιαφορία και συγκάλυψη κάνει το πένθος μας οργή. Σήμερα ζητάμε ένα μόνο πράγμα: Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει μέλλον και πατρίδα χωρίς Δικαιοσύνη. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως σε ένα έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές. Βρισκόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να ζούμε και να ταξιδεύουμε με ασφάλεια», δήλωσε κατά την ομιλία του ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.

Απεργία Τέμπη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την Τροχαία έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας ενώ ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες αναμένεται να εφαρμοστούν επιπρόσθετες ρυθμίσεις.

Παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.