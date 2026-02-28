Τέμπη: Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Πολίτες αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία

Ελλαδα
Συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών σε όλη την Ελλάδα / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
  • Περισσότερες από 100 πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις για να τιμήσουν τα θύματα και να ζητήσουν δικαιοσύνη.
  • Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, ζήτησε δικαιοσύνη και ασφάλεια στα ταξίδια.
  • Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω των συγκεντρώσεων, με διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα, όπου πραγματοποιείται συλλαλητήριο για την επέτειο από τα τρία χρόνια της τραγωδίας των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. 

Τέμπη: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Καλέσματα για συγκεντρώσεις υπάρχουν για περισσότερες από 100 πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πολίτες όλων των ηλικιών θέλουν να με την παρουσία τους να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων και να ζητήσουν για ακόμη μία φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη. 

Πορεία Τέμπη Σύνταγμα

Μαζική η προσέλευση του κόσμου στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Τέμπη: Πορεία Σύνταγμα

Συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας βρίσκονται στο Σύνταγμα, δίπλα στον κόσμο που συγκεντρώθηκε στην πλατεία της πρωτεύουσας να τους συμπαρασταθεί. 

Συγγενείς θυμάτων Τεμπών στο Σύνταγμα

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα / Φωτογραφία Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Τέμπη: Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας

«Είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στους συγγενείς να φωνάξουμε ενάντια στην αθλιότητα. Ας φωνάξουμε φτάνει πια και ας παλέψουμε όλοι μαζί για έναν άλλο κόσμο. Τίποτα δεν ξεχάστηκε, κανένας δεν ξεχάστηκε. Η απαίτηση για φως και δικαιοσύνη δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Αντί για συμπαράσταση από την πολιτεία, μια αγκαλιά αλήθεια και δικαιοσύνης, βρήκαμε ένα κράτος απάνθρωπο. Αδιαφορία και συγκάλυψη κάνει το πένθος μας οργή. Σήμερα ζητάμε ένα μόνο πράγμα: Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει μέλλον και πατρίδα χωρίς Δικαιοσύνη. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως σε ένα έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές. Βρισκόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να ζούμε και να ταξιδεύουμε με ασφάλεια», δήλωσε κατά την ομιλία του ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. 

Πανό Τέμπη

Πορεία Τέμπη στο Σύνταγμα

Πορεία Σύνταγμα για Τέμπη

Απεργία Τέμπη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την Τροχαία έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας ενώ ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες αναμένεται να εφαρμοστούν επιπρόσθετες ρυθμίσεις.

Παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

ΤΕΜΠΗ
 |
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ
 |
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
