Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές

Νέα δεδομένα έρχονται στο «φως» για την υπόθεση της 16χρονης Λόρα, η οποία είχε εξαφανιστεί από το Ρίο στις 8 Ιανουαρίου και εντοπίστηκε έπειτα από 49 ημέρες στο Βερολίνο. Ελληνικές και γερμανικές Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της μυστήριας υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια η Λόρα ήταν εκείνη που επικοινώνησε με τις γερμανικές Αρχές ζητώντας βοήθεια, δίνοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της. Ωστόσο, παρά τον εντοπισμό της, τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά.

Το γεγονός ότι η ανήλικη εντοπίστηκε σε δομή φιλοξενίας στο Βερολίνο, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ψευδή στοιχεία, εντείνει τον προβληματισμό των Αρχών.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» δήλωσε πως, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στον πατέρα της ανήλικης από τις γερμανικές Αρχές, η 16χρονη ανέφερε ότι έφυγε επειδή δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στην Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στο σχολικό και γλωσσικό περιβάλλον και δεν επιθυμεί να επιστρέψει.

Ο πατέρας της επικοινώνησε με τις γερμανικές Αρχές, χωρίς ωστόσο να του επιτραπεί να τη συναντήσει.

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση για την οικογένεια», ανέφερε ο δικηγόρος, τονίζοντας ότι οι δικοί της άνθρωποι θα σταθούν στο πλευρό της, όποια κι αν είναι η επιλογή της, αρκεί να είναι ασφαλής.

Η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στις γερμανικές αρχές

Εξαφάνιση Λόρας: Στο «μικροσκόπιο» η χρήση ψευδών στοιχείων - Απίθανο να έδρασε μόνη της

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την ημέρα της εξαφάνισής της ταξίδεψε αεροπορικώς από την Ελλάδα προς τη Φρανκφούρτη με πτήση της Lufthansa. Η μετάβασή της στο αεροδρόμιο έγινε με ταξί, με τον οδηγό να την ακούει να συνομιλεί στα ρωσικά στο κινητό της τηλέφωνο.

Η καλή οργάνωση της μετακίνησής της οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο για αυθόρμητη απόφαση της τελευταίας στιγμής, αλλά για ενέργεια που πιθανόν είχε σχεδιαστεί.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη φερόμενη χρήση πλαστής ταυτότητας ή διαφορετικών ονομάτων. Οι Αρχές εξετάζουν αν η 16χρονη διέμενε σε κατοικίες στη Γερμανία υπό άλλη ταυτότητα, καθώς και πώς παρουσιάστηκε στη δομή φιλοξενίας στο Βερολίνο.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι δε ζούσε σε συνθήκες εγκατάλειψης, αλλά είχε εξασφαλισμένη στέγη και βασική υποστήριξη, πιθανότατα από πρόσωπα του κύκλου της στη Γερμανία.

Η Λόρα εκτιμάται ότι είχε βοήθεια στην εξαφάνισή της

Η γερμανική αστυνομία θεωρεί πλέον απίθανο να έδρασε μόνη της. Παράλληλα, στην Πάτρα, οι ελληνικές Αρχές ενισχύουν τη δικογραφία με υλικό από κάμερες ασφαλείας και ψηφιακά δεδομένα που εντοπίστηκαν στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο, με τη συνδρομή ειδικών στην ψηφιακή εγκληματολογία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πρόσωπα που ενδεχομένως την επηρέασαν, την καθοδήγησαν ή διευκόλυναν τις μετακινήσεις της.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν πλήρως το πώς οργανώθηκε η φυγή της και ποιοι ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση.