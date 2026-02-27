Πλήρωσε την αστοχία στα τρίποντα η Εθνική – Ήττα 65-67



Η Εθνική Ανδρών «πλήρωσε» την αστοχία από τα 6,75 (6/34 τρίποντα) και την κακή αμυντική προσέγγιση του αγώνα και υπέστη την πρώτη ήττα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το τελικό 65-67 από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena, για την 3η αγωνιστική του 2ου προκριματικού ομίλου, με τους φιλοξενούμενους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 2-1 και να «πιάνουν» τη «γαλανόλευκη». Επόμενο ραντεβού για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου (20:00) στην Ποντγκόριτσα, ξανά απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο ημίχρονο (17-19, 38-40), με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με επτά πόντους, όμως η «γαλανόλευκη» παρέμεινε κοντά στο σκορ (52-55 στο 30΄).

Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ελλάδα ισοφάρισε σε 57-57 στο 32΄ και, μετά από διαδοχικές ισοπαλίες, προηγήθηκε 65-63 στο 38΄29΄΄, έπειτα από κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό. Το Μαυροβούνιο, όμως, απάντησε άμεσα (65-65) και στα 36,7΄΄ πριν από τη λήξη διαμόρφωσε το 65-67. Στην τελευταία επίθεση, ο Βασίλης Τολιόπουλος επιχείρησε το σουτ για την ισοφάριση, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 13 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου. Από το Μαυροβούνιο ξεχώρισε ο Ζόραν Νίκολιτς με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Η ταυτότητα του αγώνα

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67



Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ρογκαβόπουλος 2, Λαρεντζάκης 6 (1), Μωραϊτης 2, Τολιόπουλος 5, Καλαϊτζάκης Π. 6, Χαραλαμπόπουλος 1, Παπανικολάου 12 (2), Χουγκάς 4 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 13, Μήτογλου 6, Μήτρου Λονγκ 8 (2)

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Αντρέι Ζάκελι): Νίκολιτς 19, Χατζιμπέγκοβιτς 10 (2), Ντρόμπνιακ 7, Σιμόνοβιτς 6, Πόποβιτς 6, Βούτσελιτς 5, Γιοβάνοβιτς 5 (1), Νίνταμ 5 (1), Ράντοντσιτς 2, Ιβάνοβιτς 2, Ίλιτς.

Βασίλης Σπανούλης: «Στο επόμενο ματς θα είμαστε καλύτεροι»

Η συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

Βασίλης Σπανούλης: «Δεν πιστεύω πως ήταν θέμα τύχης. Σουτάραμε άθλια την μπάλα, ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί, τα παιδιά ήταν εκτός ρυθμού και στο επόμενο ματς θα είμαστε καλύτεροι. Προσπαθήσαμε στην άμυνα, δεχτήκαμε μόνο 67 πόντους, αλλά στην επίθεση τα ποσοστά μας ήταν άθλια και δεν μπορείς να κερδίσεις με τέτοια ποσοστά. Όταν βάζεις 65 πόντους στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορείς να κερδίσεις. Χάσαμε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ, ήμασταν ανυπόμονοι. Πρέπει να έχουμε πιο σωστές αποφάσεις»

Κώστας Αντετοκούνμπο: «Δεν είχαμε ρυθμό, δεν είχαμε ενέργεια και χάσαμε τα αμυντικά ριμπάουντ. Η ομάδα δεν είχε προπονηθεί όλη μαζί, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Το αν θα βάλουμε τα τρίποντα δεν είναι πάντα στο χέρι μας, αλλά το αν θα βγάλουμε ενέργεια είναι. Το Μαυροβούνιο είναι μια καλή ομάδα, με μεγάλη κορμιά, περιμέναμε πως θα παίξουν δυνατά, αλλά δεν περιμέναμε πως θα παίξουμε εμείς έτσι. Πάμε για το επόμενο. Να βγάλουμε ενέργεια, να πάρουμε τα αμυντικά ριμπάουντ και τα σουτ θα μπούνε».