Άρωμα μαχλεπιού και γέλια: Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζει τσουρέκια

Αναλυτικά η συνταγή για τα τσουρέκια της τραγουδίστριας

Μας χωρίζουν λίγες εβδομάδες από το φετινό Πάσχα και η Δέσποινα Βανδή μπήκε σε πασχαλινό mood  και το έκανε όπως ακριβώς της ταιριάζει… με αλεύρι στα χέρια, χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και το σπίτι να μυρίζει μαχλέπι και ζεστό τσουρέκι.

Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού, η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τις γιορτές.

Το Πάσχα για εκείνη δεν είναι απλώς παράδοση, είναι αφορμή για συνάντηση με φίλους, ζεστές αγκαλιές και στιγμές που γράφουν αναμνήσεις.

Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος

Στο πλευρό της, ο κουμπάρος της, Κώστας Καπετανίδης, σε ρόλο… αυστηρού γευσιγνώστη ή και όχι τόσο αυστηρού.

Οι δυο τους δοκίμασαν τα αφράτα, λαχταριστά τσουρέκια που μόλις είχαν βγει από τον φούρνο  και κάπου εκεί ξεκίνησε το πείραγμα.

Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»

«Με το μαλακό, Κωστάκη μου! Έχεις φάει σχεδόν το μισό τσουρέκι!» λέει γελώντας η Δέσποινα στο βίντεο, θυμίζοντας με χιούμορ τις παιδικές της αναμνήσεις: τότε που η μαμά την έστελνε για ψωμί κι εκείνη… από “ευγένεια” το δοκίμαζε στη διαδρομή.

Η συνταγή για τα περιβόητα τσουρέκια της Δέσποινας Βανδή

To Πάσχα πλησιάζει και εμείς βρήκαμε μία παλαιότερη συνταγή της για αφράτα τσουρέκια και σας την παρουσιάζουμε. Η τραγουδίστρια, είχε μοιραστεί  τη συνταγή της μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Instagram.

Υλικά

6 αυγά
180 γρ.μαγια
2 1/2 κιλά αλευρι για όλες τις χρήσεις
1 1/2 φλ χλιαρό νερο
300γρ βούτυρο αιγοπρόβειο
750 ζάχαρη
600 γρ γάλα
1 φακελάκι μαχλέπι
1 φακελάκι κακουλε
5-6 κομματάκια μαστίχας
1/2 κγ αλάτι
Ξύσμα από 1 πορτοκαλι

 

Εκτέλεση

Σε πρώτη φάση φτιάχνετε το προζύμι
Σε 1 1/2 ποτήρι χλιαρό νερό λιώνετε τη μαγια και προσθέτετε το μισό κιλό από το αλευρι σας!
Ζυμώνετε,σκεπάζετε το μείγμα με βρεγμένη πετσέτα και το τυλίγετε με κουβέρτα σε ζεστό μέρος και το αφήνετε 1 ώρα η και λίγο λιγότερο!
Στη συνέχεια λιώνετε το βούτυρο και το αφήνετε στην άκρη!
Ζεσταίνετε το γαλα και προσθέτετε τη ζαχαρη όλη και ανακατεύετε!
Όταν θα είναι χλιαρό το γαλα με τη ζαχαρη θα προσθέσετε τα αυγά μέσα στο ίδιο κατσαρολάκι και θα τα ανακατέψετε!
Οποτε έχετε 2 κατσαρολάκια μέχρι εδώ!
Ένα με το βούτυρο και ένα με τη ζαχαρη το γαλα και τα αυγά!
Να θυμάστε ότι για να χρησιμοποιήσετε τα υγρά σας υλικά πρέπει να είναι χλιαρά!
Σε μια μεγάλη λεκάνη βάζετε τα 2 κιλά αλευρι και ρίχνετε το ξύσμα το αλάτι το μαχλέπι το κακουλε και τη μαστίχα τα οποια πριν τα χτυπάτε στο γουδι με γουδοχέρι για να γίνουν σκόνη! 
Ανοίγετε μια λακκούβα στη μέση και αδειάζετε εκεί το προζύμι σας!
Ρίχνετε το μείγμα με το γαλα και αρχίζετε να ζυμώνετε!
Σταδιακά και το λιωμένο βούτυρο!
Θα μοσχομυρίσει η κουζίνα σας!
Σκεπάζετε τη λεκάνη πάλι με βρεγμένη πετσέτα και τυλίγετε με κουβέρτα για άλλη μια ώρα!
Η ζύμη σας θα γίνει τουλάχιστον διπλάσια!
Στη συνέχεια κόβετε κάνετε πλεξούδες και δίνετε σχήμα στα τσουρέκια σας τα οποια τα τοποθετείτε στο ταψί πάνω σε λαδόκολλα!Να έχουν μια απόσταση μεταξύ τους!
Αλείφετε με αυγό χτυπημένο τα τσουρέκια σας και τα ψήνετε για 25’ στους 170!
Δε θα το πιστεύετε!!!
Μαγια ζητήστε από το φούρνο της γειτονιάς σας γιατί είναι δυσεύρετη.
 

