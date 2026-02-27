Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας από το Ελληνικό Δημόσιο

Το ύψος της δημοπρασίας, οι ημερομηνίες εγγραφών και τα όρια αγοράς

Οικονομια
Πηγή: newpost.gr
ευρώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων.
  • Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026.
  • Η κίνηση στοχεύει στην άντληση ρευστότητας από τις αγορές.
  • Προσφέρεται ελκυστική επιλογή αποταμίευσης για ιδιώτες επενδυτές.
  • Η ανακοίνωση έγινε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σε μια νέα κίνηση άντλησης ρευστότητας από τις αγορές πρόκειται να προχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας, προσφέροντας παράλληλα μια ελκυστική επιλογή αποταμίευσης και για τους ιδιώτες επενδυτές. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων (ενός έτους).

Η εν λόγω δημοπρασία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

