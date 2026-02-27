Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας από το Ελληνικό Δημόσιο

Σε μια νέα κίνηση άντλησης ρευστότητας από τις αγορές πρόκειται να προχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας, προσφέροντας παράλληλα μια ελκυστική επιλογή αποταμίευσης και για τους ιδιώτες επενδυτές. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων (ενός έτους).

Η εν λόγω δημοπρασία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026.

