Εκκενώνονται οι πρεσβείες ΗΠΑ και άλλων κρατών στο Ισραήλ!

ΥΠΕΞ Ελλάδας: Μην πηγαίνετε σε Ιράν, Ισραήλ, παλαιστινιακά εδάφη

Πηγή: Ρεπορτάζ Δημήτρης Σουλτογιάννης, δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ εκκενώνεται λόγω σοβαρής απειλής για την ασφάλεια.
  • Εκκένωση και της πρεσβείας της Μεγάλης Βρετανίας, με άλλες δυτικές χώρες να αναμένεται να ακολουθήσουν.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, περιλαμβάνοντας στοχευμένες επιθέσεις.
  • Το ελληνικό ΥΠΕΞ προειδοποιεί τους πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε Ιράν, Ισραήλ και Παλαιστινιακά εδάφη.
  • Η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ παραμένει ανοιχτή προς το παρόν.

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, μετά την αιφνιδιαστική εντολή εκκένωσης της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη σοβαρής και άμεσης απειλής για την ασφάλεια αμερικανικών στόχων στην περιοχή. 

Προειδοποίηση Ιράν για απάντηση αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ, Δημήτρης Σουλτογιάννης μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων στις τελευταίες πληροφορίες.

Σε ετοιμότητα οι ΗΠΑ για αντίποινα Ιράν

Σε ετοιμότητα οι ΗΠΑ για αντίποινα Ιράν  

Όπως ανέφερε, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή εκκένωσης του «προσωπικού που δεν είναι απαραίτητο», αλλά και των οικογενειών τους από την αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ. Όπως είναι ευνόητο πρόκειται για  μια είδηση που προκαλεί μεγάλη ανησυχία δεδομένου και του τεταμένου κλίματος που επικρατεί εν μέσω των διαπραγματεύσεων της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη και τον φόβο ενός αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Τραμπ στο Κογκρέσο: Δε θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά

Δεν είναι όμως μόνο η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ που εκκενώνεται. Ήδη εκκενώνεται και η πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας όπως έγραψε το Bloomberg, ενώ αναμένεται το ίδιο να πράξουν κα άλλες δυτικές χώρες.       

Χθες στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ ενημερώθηκε από τον Αρχηγό του Κέντρου Επιχειρήσεων Μπράντ Κούπερ, παρουσία του Αρχηγού  του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγού Νταν Κέιν, για τις επιλογές που έχει αν αποφασίσει να πλήξει το Ιράν στρατιωτικά. 

Απόψε το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν από το βήμα του Κογκρέσου

Φαίνεται πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει στο τραπέζι όλες τις επιλογές που περιλαμβάνουν στοχευμένη επίθεση στο Ιράν, αλλά και το ενδεχόμενο ενός ολοκληρωτικού πολέμου το οποίο φυσικά όλοι απεύχονται. Γι’ αυτό άλλωστε η αμερικανική πλευρά προσπαθεί να εξαντλήσει την διπλωματία πριν μιλήσουν τα όπλα. 

Ταξιδιωτική οδηγία ελληνικού ΥΠΕΞ: Μην πηγαίνετε σε Ιράν, Ισραήλ, παλαιστινιακά εδάφη

Οδηγία προς τους πολίτες της χώρας μας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει: «Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν».     

H ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ πάντως προς το παρόν δεν εκκενώνεται.  

 

 


 

