Τραμπ στο Κογκρέσο: Δε θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε χθες Τρίτη ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου την πιο μακρά ομιλία για την «κατάσταση της ένωσης» στην αμερικανική ιστορία, διάρκειας μιας ώρας και 47 λεπτών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μπιλ Κλίντον (1:20:00) το οποίο είχε καταγραφτεί το 2000.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έσπασε επίσης το δικό του ρεκόρ, της πιο μακράς ομιλίας που εκφωνήθηκε ποτέ ενώπιον του Κογκρέσου, το οποίο είχε καταρρίψει πέρυσι, μερικές εβδομάδες μόλις μετά την ορκωμοσία του, όταν πάντως ο λόγος του δεν ήταν από τεχνική σκοπιά ομιλία «για την κατάσταση της ένωσης».

«Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν, τον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ισχυρό μήνυμα προς το Ιράν.

Κατηγόρησε το Ιράν ότι έχει βαλθεί να κατασκευάσει όπλα ικανά να πλήξουν τις ΗΠΑ, παρότι διαβεβαίωσε στην ομιλία του εφ’ όλης της ύλης ενώπιον του Κογκρέσου ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη.

Η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη κατασκευάσει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος έχει στείλει στη Μέση Ανατολή τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

«Τους προειδοποιήσαμε να μην προσπαθήσουν στο μέλλον να ανοικοδομήσουν το εξοπλιστικό πρόγραμμά τους, ιδιαίτερα (το πρόγραμμα) των πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε-παρότι η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας έχει τέτοιο σκοπό.

Οι Ιρανοί «μολαταύτα συνεχίζουν» και επιδιώκουν να πραγματώσουν «τις μοχθηρές φιλοδοξίες τους», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, που διαβεβαίωσε ταυτόχρονα πως η «προτίμησή» του είναι η επίλυση της διένεξης «μέσω της διπλωματίας».

«Η προτίμησή μου είναι να λύσω αυτό το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ήταν τα λόγια του.

«Λυπηρή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς»

Ο Τραμπ παράλληλα επέκρινε την «πολύ λυπηρή» πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε αφότου επέστρεψε στην εξουσία, μπροστά σε κάποια από τα μέλη του που υπέγραψαν την ιστορική ετυμηγορία.

«Πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε μια πολύ λυπηρή απόφαση (...) Πολύ λυπηρή απόφαση», επανέλαβε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο, με παρόντα τέσσερα μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, τρία από τα οποία αποφάνθηκαν πως δεν είχε τη δικαιοδοσία να προχωρήσει στην επιβολή των δασμών αυτών.

Ο τόνος του αρχηγού του κράτους ήταν πάντως πολύ πιο μετρημένος σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν κατηγόρησε το ανώτατο δικαστήριο πως αποφάνθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας «ξένων επιρροών», χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς που πήραν την απόφαση «ηλίθιους» και «κανίς» της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.

Οι ΗΠΑ έλαβαν από τη Βενεζουέλα «πάνω από 80 εκατ. βαρέλια πετρελαίου»

Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Καπιτώλιο.

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής-που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

Ο Τραμπ απαιτεί το Κογκρέσο να εγκρίνει μεταρρύθμιση που εισηγείται για τα έγγραφα ταυτότητας των ψηφοφόρων

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει μεταρρύθμιση που εισηγείται για την αποτροπή της εκλογικής «απάτης», η οποία συνίσταται ουσιαστικά στο ότι κάθε ψηφοφόρος θα υποχρεούται να παρουσιάζει έγγραφο με το οποίο θα βεβαιώνεται η ταυτότητα του/της για να του/της επιτρέπεται να καταθέτει ψήφο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του εφ’ όλης της ύλης στην εθνική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ.

«Σας ζητώ να εγκρίνετε τον νόμο για τη ‘Σωτηρία της Αμερικής’ (σ.σ. Save America Act), ώστε να εμποδίζονται οι παράνομοι αλλοδαποί –και άλλοι χωρίς χαρτιά– να ψηφίζουν στις ιερές αμερικανικές εκλογές μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, κατά τον οποίο «η απάτη» είναι «καλπάζουσα» στις εκλογές στη χώρα. Πρόκειται για επιεικώς αστήρικτους ισχυρισμούς, που επαναλαμβάνει συχνά ο μεγιστάνας.

Το ακανθώδες ζήτημα προκαλεί αντεγκλήσεις στις ΗΠΑ, όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ηλικία που τους επιτρέπει να ψηφίσουν δεν διαθέτουν κανένα δημόσιο έγγραφο που βεβαιώνει την ταυτότητά τους.

Ο Βανς αρχιστράτηγος στον «πόλεμο εναντίον της απάτης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχρισε τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς αρχιστράτηγο στον «πόλεμο εναντίον της απάτης» σε βάρος του συστήματος πρόνοιας, που επιρρίπτει σε μετανάστες κι εντοπίζει σε συγκεκριμένες πολιτείες, όπου κυβερνούν αποκλειστικά δημοκρατικοί.

«Απόψε, παρότι αυτό άρχισε πριν από τέσσερις μήνες, ανακοινώνω επίσημα πως διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της απάτης, του οποίου θα ηγηθεί ο εξαίρετος αντιπρόεδρός μας Τζέι Ντι Βανς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως συνηθίζει, καταφέρθηκε για άλλη μια φορά με μένος εναντίον της κοινότητας των Σομαλών μεταναστών στη Μινεσότα (βόρεια), μέλη της οποίας κατηγορούνται για σκάνδαλο εξαπάτησης της πρόνοιας.

«Οι Σομαλοί πειρατές που λεηλάτησαν τη Μινεσότα μας θυμίζουν ότι υπάρχουν πολλές περιοχές του κόσμου όπου η διαφθορά και η αναρχία είναι ο κανόνας κι όχι η εξαίρεση», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εισαγωγή αυτής της κουλτούρας μέσω της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και των ανοικτών συνόρων γέννησε αυτά τα προβλήματα ακόμη και εδώ, στις ΗΠΑ. Και είναι οι Αμερικανοί αυτοί που πληρώνουν το τίμημα», συνέχισε, συνδέοντας το θέμα με την αύξηση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της εγκληματικότητας. «Θα καταπιαστούμε με αυτό το πρόβλημα» καθώς αυτή η κυβέρνηση είναι «σοβαρή», διαβεβαίωσε.

Πέρα από τη Μινεσότα, ο αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε πάντως το όνομα κάποιας άλλης πολιτείας υπό δημοκρατική διακυβέρνηση από όσες μαστίζονται κατ’ αυτόν από τις απάτες σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Ο Τραμπ απένειμε Μετάλλιο Τιμής σε πιλότο που τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης Μαδούρο

Κατά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε το Μετάλλιο Τιμής στον αρχισμηνία Έρικ Σλόβερ, πιλότο που τραυματίστηκε στην αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε με δραματικούς τόνους την επιχείρηση, σημειώνοντας ότι ο Έρικ Σλόβερ ήταν χειριστής ελικοπτέρου Chinook που προσέγγισε νυχτερινές ώρες το στρατιωτικό συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο.

«Δέχτηκε τέσσερις πυροβολισμούς που διέλυσαν το πόδι του», ανέφερε ο Τραμπ συμπληρώνοντας πως «δέκα από τους συναδέλφους του Έρικ από εκείνη τη νύχτα της νίκης θα λάβουν επίσης μετάλλια σε ιδιωτική τελετή που θα γίνει σύντομα στον Λευκό Οίκο».

Αποβλήθηκε από το Κογκρέσο δημοκρατικός βουλευτής όταν άνοιξε πανό που έγραφε «Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι»

Ο βετεράνος αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν, ο οποίος αντιπροσωπεύει το Τέξας, άνοιξε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» προτού αποβληθεί από την αίθουσα, καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχιζε την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον της ολομέλειας και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας υπό την κραυγή από πλευράς ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

Προφανώς το πλακάτ αναφερόταν στο ρατσιστικού περιεχομένου βίντεο που αναπαρήγαγε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προτού αναγκαστεί να το αποσύρει εξαιτίας του σάλου, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα εικονίζονταν με σώματα πιθήκων.

Ο Αλ Γκριν είχε αποβληθεί από το Κογκρέσο και πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

