Τραμπ: Πράκτορες σκότωσαν ένοπλο άνδρα που πήγε να εισέλθει στο Μαρ-α-Λάγκο

Τον πυροβόλησαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: screenshot από βίντεο AP
Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ πυροβόλησαν έναν ένοπλο που προσπάθησε να μπει στο Μαρ α Λάγκο / EΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένοπλος άνδρας 20 ετών σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας στο Μαρ-α-Λάγκο, αφού εισήλθε παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας.
  • Ο άνδρας κρατούσε κυνηγετικό όπλο και δοχείο καυσίμου, προειδοποιήθηκε να τα αφήσει αλλά αντέτεινε το όπλο.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
  • Το FBI ζητά από τους κατοίκους να ελέγξουν τις κάμερες ασφαλείας για οπτικό υλικό.
  • Ο Τραμπ έχει γίνει στόχος σε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την προεκλογική του εκστρατεία.

Ένοπλος, ηλικίας περίπου 20 ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) των ΗΠΑ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανεβάζει στο 15% τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα!

«Ενοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (...) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς σήμερα το πρωί», δήλωσε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιέλμι.

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του συμβάντος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον. Η Μελάνια Τραμπ βρισκόταν επίσης με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο το βράδυ του Σαββάτου, μετέδωσε το Associated Press.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που δέχτηκε πυρά και σκοτώθηκε ήταν οπλισμένος και εντοπίστηκε στη βόρεια πύλη του ακινήτου Μαρ-α-Λάγκο να κρατάει ένα κυνηγετικό όπλο και ένα δοχείο καυσίμου.

Δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, ο σερίφης του Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσο, δήλωσε πως ο ένοπλος άνδρας έγινε αντιληπτός να έχει μπει στην περίμετρο ασφαλείας του θερέτρου του Τραμπ. Τον προειδοποίησαν να αφήσει κάτω το όπλο του και το δοχείο καυσίμου. Εκείνος, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του σερίφη, άφησε κάτω το δοχείο αλλά σήκωσε το όπλο του σε θέση βολής, με αποτέλεσμα να δεχθεί πυροβολισμούς από έναν αστυνομικό της κομητείας του Παλμ Μπιτς και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, που «άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν την απειλή».

Ο ύποπτος «πέθανε επί τόπου». Κανείς αστυνομικός δεν τραυματίσθηκε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες για την ταυτότητα του υπόπτου, αλλά έδειξαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το τουφέκι σε φωτογραφία.

Το FBI ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν το οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει οι εξωτερικές τους κάμερες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος σε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.
Τον Ιούλιο 2024, σφαίρα τον βρήκε στο αυτί σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Ενας θεατής σκοτώθηκε.

Δύο μήνες αργότερα, έγινε στόχος σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα. 
Η Μυστική Υπηρεσία είχε δεχθεί δριμεία κριτική και τις δύο φορές.

 

 

 

ΗΠΑ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΦΛΟΡΙΝΤΑ
