Τραμπ: Πράκτορες σκότωσαν ένοπλο άνδρα που πήγε να εισέλθει στο Μαρ-α-Λάγκο

Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ πυροβόλησαν έναν ένοπλο που προσπάθησε να μπει στο Μαρ α Λάγκο / EΡΤ

Ένοπλος, ηλικίας περίπου 20 ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) των ΗΠΑ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ενοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (...) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς σήμερα το πρωί», δήλωσε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιέλμι.

An armed man was shot and killed by U.S. Secret Service agents and Palm Beach County deputies after breaching the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning.

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του συμβάντος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον. Η Μελάνια Τραμπ βρισκόταν επίσης με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο το βράδυ του Σαββάτου, μετέδωσε το Associated Press.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που δέχτηκε πυρά και σκοτώθηκε ήταν οπλισμένος και εντοπίστηκε στη βόρεια πύλη του ακινήτου Μαρ-α-Λάγκο να κρατάει ένα κυνηγετικό όπλο και ένα δοχείο καυσίμου.

Δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, ο σερίφης του Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσο, δήλωσε πως ο ένοπλος άνδρας έγινε αντιληπτός να έχει μπει στην περίμετρο ασφαλείας του θερέτρου του Τραμπ. Τον προειδοποίησαν να αφήσει κάτω το όπλο του και το δοχείο καυσίμου. Εκείνος, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του σερίφη, άφησε κάτω το δοχείο αλλά σήκωσε το όπλο του σε θέση βολής, με αποτέλεσμα να δεχθεί πυροβολισμούς από έναν αστυνομικό της κομητείας του Παλμ Μπιτς και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, που «άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν την απειλή».

Palm Beach Sheriff on the Mar-a-Lago intruder:



"At 1:30 this am, security spotted a guy who'd breached the perimeter… they confronted a white man carrying a gas can and a shotgun. Ordered to drop 'em, he raised the shotgun instead. He was neutralized"

Ο ύποπτος «πέθανε επί τόπου». Κανείς αστυνομικός δεν τραυματίσθηκε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες για την ταυτότητα του υπόπτου, αλλά έδειξαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το τουφέκι σε φωτογραφία.

Security breach at Mar-a-Lago. Secret Service neutralized an armed suspect carrying a shotgun & fuel can at the North entrance. Perimeter secured.

Το FBI ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν το οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει οι εξωτερικές τους κάμερες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος σε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Τον Ιούλιο 2024, σφαίρα τον βρήκε στο αυτί σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Ενας θεατής σκοτώθηκε.

Δύο μήνες αργότερα, έγινε στόχος σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.

Η Μυστική Υπηρεσία είχε δεχθεί δριμεία κριτική και τις δύο φορές.