Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα

Μαμά και κόρη ταξίδεψαν έως την Πάτρα

22.02.26 , 12:07 Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Στο Πατρινό Καρναβάλι η Χριστίνα Κοντοβά: Χορός και χαμόγελα με την Έιντα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Κοντοβά συμμετείχε στο Καρναβάλι της Πάτρας με την κόρη της, Έιντα.
  • Οι δυο τους ντύθηκαν με αποκριάτικες στολές σε έντονους χρωματικούς συνδυασμούς.
  • Η Κοντοβά μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή στα social media, δείχνοντας τη χαρά τους.
  • Η ατμόσφαιρα του Καρναβαλιού ήταν γεμάτη χρώμα, μουσική και κίνηση.
  • Η Κοντοβά δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη μεγάλη παρέλαση.

Στην καρδιά των αποκριάτικων εκδηλώσεων βρέθηκε η Χριστίνα Κοντοβά, η οποία ταξίδεψε στην Πάτρα για να συμμετάσχει στο φετινό Καρναβάλι της Πάτρας μαζί με την κόρη της, Έιντα.

Οι δυο τους μπήκαν στον ρυθμό της γιορτής και δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους.

Χριστίνα Κοντοβά: Γιορτάζει τα 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα

Χριστίνα Κοντοβά – Έιντα: Μαμά και κόρη ντύθηκαν καρναβαλίστριες

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στα social media, η σχεδιάστρια εμφανίζεται με αποκριάτικη στολή σε έντονους χρωματικούς συνδυασμούς, καρό καλσόν και δεμένο φουλάρι στον λαιμό, ενώ η μικρή Έιντα φορά αντίστοιχη στολή, δημιουργώντας ένα ταιριαστό και παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα.

Χριστίνα Κοντοβά: Η έκπληξη από την κόρη της κατά την άφιξή της στα Χανιά

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Χριστίνα Κοντοβά ποζάρει σε κοντινό πλάνο με ένα λαμπερό χαμόγελο, με την κόρη της να διακρίνεται πίσω της, επίσης ντυμένη καρναβαλικά.

Σε άλλα καρέ, μητέρα και κόρη χορεύουν πιασμένες χέρι-χέρι στον δρόμο, ανάμεσα σε δεκάδες καρναβαλιστές.

Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη χρώμα, μουσική και κίνηση, με τα άρματα, τα φώτα και το πλήθος να συμπληρώνουν το γιορτινό σκηνικό.

Χριστίνα Κοντοβά – Έιντα: Μαμά και κόρη ντύθηκαν καρναβαλίστριες

Στη συνέχεια, η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη μεγάλη παρέλαση, δίνοντας μια αυθεντική γεύση από το κέφι και τη ζωντάνια που χαρακτηρίζουν κάθε χρόνο το Πατρινό Καρναβάλι.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
