O Παναθηναϊκός Κυπελλούχος Ελλάδας για το 2026 - Το 22ο στην ιστορία του!

Επικράτησε του Ολυμπιακού με 79- 68

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi KLODIAN LATO
Παναθηναϊκός: Δείτε στιγμιότυπα από τους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος / φωτογραφίες Eurokinissi KLODIAN LATO
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας στο μπάσκετ για το 2025- 2026, λαμβάνοντας το δεύτερο διαδοχικό Κύπελλο και το 22ο στην ιστορία του! Επικράτησε του Ολυμπιακού με τελικό σκορ 79 -68 στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού στην Κρήτη.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Panathinaikos BC (@paobcgr)

«Σήμερα κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μόλις μπήκε ο Χέιζ-Ντέιβις αρχίσαμε να παίζουμε πολύ σωστό μπάσκετ. Σε όλο το ματς παίξαμε σπουδαία άμυνα, όλοι έκαναν στο 100% τη δουλειά τους, ελέγξαμε όλο το ματς και 100% αξίζαμε να πάρουμε το Κύπελλο, αφού κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι», είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξή τύπου μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Panathinaikos BC (@paobcgr)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, MVP του Final Four της Euroleague πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι, αναδείχτηκε και MVP του τελικού Κυπέλλου! Σημείωσε 15 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7/13 βολές. Μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο, με 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Panathinaikos BC (@paobcgr)

«Συγχαρητήρια στην ομάδα για τη δουλειά που κάναμε όλοι. Ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήταν εδώ και μας στήριξαν. Πάντα είναι ωραίο να παίζεις σε έναν τελικό. Ήταν το πρώτο μου ελληνικό ντέρμπι, ήταν συναρπαστικό. Μιλούσαμε χθες με τους συμπαίκτες μου και λέγαμε πως κανένας δεν νοιάζεται ποιος είναι ο MVP, μας ενδιαφέρει μόνο η νίκη. Αυτή τη φορά ήμουν εγώ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, το σταφ και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που μου έδειξε εμπιστοσύνη και με έφερε στην ομάδα», δήλωσε ο MVP του τελικού Κυπέλλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Η απονομή του Κυπέλλου στον Παναθηναϊκό/ Eurokinissi KLODIAN LATO

Η απονομή του Κυπέλλου στον Παναθηναϊκό/ Eurokinissi KLODIAN LATO

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σημείωσε 14 πόντους με 3/3 τρίποντα. Ο Ντίνος Μήτογλου είχε 11 πόντους, όσους και ο Τζέριαν Γκραντ, ενώ 6 ριμπάουντ μάζεψε ο Ερνανγκόμεθ σε 13:13΄στο παρκέ.

Από τον Ολυμπιακό, ξεχώρισε ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ, Σάσα Βεζένκοφ, με 16 πόντους (0/4 τρίποντα). Από 12 πόντους πέτυχαν οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ, ενώ 11 σημείωσε ο Τόμας Ουόκαπ (1/5 τρίποντα). Με νάρθηκα αγωνίστηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα στον ημιτελικό. 

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσιμπούρης, Κατραχούρας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (1), Ουόρντ 5 (1), Μόρις, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 4 (1), Μιλουτίνοφ 5, Χολ, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 12 (2)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Οσμαν 7 (2), Χολμς 8, Σλούκας 3 (1), Χέιζ-Ντέιβις 15 (1), Ρογκαβόπουλος 14 (3), Γκραντ 11, Ναν 7, Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 11 (1)

