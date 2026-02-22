Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Τυροφάγου και Οσίου Θαλασσίου.

Ο Όσιος Θαλάσσιος, έγινε Πρεσβύτερος και έπειτα ηγούμενος. Καταγόταν από τη Λιβύη της Αφρικής και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Κωνσταντίνου Δ' του Πωγωνάτου (668 - 685 μ.Χ.).

Αυτός υπήρξε ασκητικός συγγραφέας (έργα του υπάρχουν στη Φιλοκαλία), σύγχρονος του Άγιου Μαξίμου του Ομολογητή. Συνέγραψε 400 κεφάλαια περί Αγάπης και Εγκράτειας και της κατά Νουν πολιτείας. Απεβίωσε ειρηνικά το 648 μ.Χ.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Θαλάσσιος, Θαλάσσης

Θάλασσα, Θαλασσινή, Θαλασσιά, Θαλασσία



Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:06 και θα δύσει στις 18:11. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 05 λεπτά.

Σελήνη 5.1 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης

Η Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης είναι μια Προσκοπική και Οδηγική εκδήλωση. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1926 στις 22 Φεβρουαρίου, σε ανάμνηση της γέννησης του ιδρυτή του Προσκοπισμού Λόρδου Μπέϊντεν - Πάουελ (22/2/1857).

Την ημέρα αυτή οι Πρόσκοποι και οι Οδηγοί συλλογίζονται για τις αξίες των οργανώσεών τους, αποστέλλουν τις ευχές σε όλους όσοι ανήκουν στη μεγάλη αυτή παγκόσμια οικογένεια και πραγματοποιούν εράνους για να βοηθήσουν προσκόπους και οδηγούς σε φτωχές χώρες.