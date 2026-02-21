Επίθεση σε ανηλίκους στο Αίγιο: «Ο γιος μου έχει 12 σκάγια στα πόδια»

Συγκλονίζει στο Star o πατέρας ενός εκ των ανήλικων τραυματιών

Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Αίγιο, άγνωστος πυροβόλησε πισώπλατα ανήλικους, τραυματίζοντας σοβαρά τρία παιδιά.
  • Ένας 15χρονος νοσηλεύεται με 12 σκάγια στα πόδια και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας.
  • Η επίθεση συνέβη τη νύχτα, ενώ τα παιδιά περπατούσαν αμέριμνα.
  • Η Αστυνομία ερευνά το περιστατικό και το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.
  • Συλλέχθηκαν φυσίγγια από την περιοχή, που προέρχονται από κυνηγετική καραμπίνα.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Αίγιο, όταν άγνωστος πήρε μια καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί πισώπλατα μια παρέα ανήλικων αγοριών. Τα νεαρά παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια και τον θώρακα, ενώ η Αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει τον δράστη.

«Είχαν βγει μια βόλτα πέντε ανήλικοι και, δέκα η ώρα το βράδυ, όπως περνούσαν από ένα σημείο του Αιγίου, τους πυροβόλησαν. Δεν ξέρουμε ποιος πυροβόλησε και γιατί πυροβόλησε με καραμπίνα. Πυροβόλησε δύο φορές. Tα παιδιά ήταν πλάτη, περπατούσαν, δεν ήταν ούτε καν στάσιμοι. Έχει δώδεκα σκάγια ο δικός μου στα πόδια» λέει ο πατέρας 15χρονου νεαρού που νοσηλεύεται.

Χθες βράδυ, ο μαθητής βρισκόταν μαζί με τους φίλους του στα σκαλάκια της Φιλοποίμονος, στο Αίγιο. Ήταν αμέριμνοι όταν, ξαφνικά, άκουσαν πυροβολισμούς και ένιωσαν στο σώμα τους τα καψίματα από τα σκάγια του αδίστακτου δράστη.

Ο δράστης έριξε πισώπλατα και οι νεαροί δεν αντιλήφθηκαν από πού δέχθηκαν τους πυροβολισμούς. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Αιγίου με τραύματα στον θώρακα και στα πόδια.

«Θα μπορούσε να τους έχει σκοτώσει»

«Νοσηλεύονται τα τρία παιδιά στη Χειρουργική Κλινική (του Αιγίου) και το δεκαπεντάχρονο, επειδή ήταν πιο σοβαρά, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύεται και αύριο θα υποβληθεί σε χειρουργική εξέταση. Θα μπορούσε να τα έχει σκοτώσει τα παιδιά, όπως λένε οι γιατροί που περιποιήθηκαν τα τραύματά τους όταν έφτασαν στο νοσοκομείο», είπε στο Star o Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Mιχάλης Γιαννάκος.

Άγνωστο το κίνητρο του δράστη

Οι Αρχές συνέλεξαν τα φυσίγγια από τα σκάγια που τραυμάτισαν τους νεαρούς. Συμπεραίνουν ότι πρόκειται για κυνηγετική καραμπίνα.

Το κίνητρο της αιματηρής επίθεσης μέχρι στιγμής παραμένει μυστήριο.

Από τα ξημερώματα οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγίου πραγματοποιούν έρευνες στη γειτονιά, για να διαπιστώσουν εάν ο δράστης μένει κοντά στο σημείο της επίθεσης ή αν κάποιος κάτοικος τον είδε και τον αναγνώρισε.


 

