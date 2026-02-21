Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Μια ξεχωριστή εικόνα από την ιταλική ύπαιθρο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μάρα Ζαχαρέα, δημοσιεύοντας ένα ατμοσφαιρικό βίντεο από το πρόσφατο ταξίδι της στην Τοσκάνη.

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star επέλεξε να δείξει στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και την ένταση της επικαιρότητας, μέσα σε ένα τοπίο που έμοιαζε βγαλμένο από κινηματογραφική σκηνή.

Στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη βλέπουμε να περπατά ανάμεσα σε αμπελώνες ντυμένους με τη χειμωνιάτικη λιτότητα της εποχής. Τα γυμνά κλήματα, ο καθαρός ουρανός και οι γήινοι τόνοι της τοσκανικής γης δημιουργούν ένα σκηνικό γαλήνης, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητάς της στην Ελλάδα.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, με τον οποίο μετρά δεκαετίες κοινής πορείας. Το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό και χαλαρό, απολαμβάνοντας τη βόλτα του στη φύση, χωρίς επιτήδευση, αφήνοντας την απλότητα του τοπίου να πρωταγωνιστεί.

Η φυσική ομορφιά της Τοσκάνης, με τους ατελείωτους αμπελώνες και τη διακριτική ρομαντική της αύρα, φαίνεται πως αποτέλεσε το ιδανικό φόντο για λίγες ημέρες ξεκούρασης και επανασύνδεσης.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Στα χειμωνιάτικα αμπέλια της Τοσκάνης..», επιλέγοντας να αφήσει τις εικόνες να μεταφέρουν το συναίσθημα του ταξιδιού. Το βίντεο απέσπασε θερμά σχόλια από φίλους και ακολούθους της, που έσπευσαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους τόσο για το μαγευτικό τοπίο όσο και για τη διαχρονική σχέση του ζευγαριού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μάρα Ζαχαρέα μοιράζεται προσωπικές στιγμές από ταξίδια με τον σύζυγό της. Άλλωστε, πρόσφατα είχε κάνει και μια ρομαντική ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 36 χρόνων κοινής πορείας, επιβεβαιώνοντας πως, παρά τις απαιτήσεις της δημόσιας ζωής, η προσωπική ισορροπία και οι κοινές εμπειρίες παραμένουν προτεραιότητα.

Το ταξίδι στην Τοσκάνη φαίνεται πως λειτούργησε ως μια μικρή παύση από τις υποχρεώσεις, προσφέροντας στο ζευγάρι την ευκαιρία να απολαύσει τη σιωπή της φύσης, τις βόλτες στους αμπελώνες και τη μοναδική ομορφιά της ιταλικής επαρχίας.