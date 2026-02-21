Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Το ατμοσφαιρικό βίντεο της δημοσιογράφου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.02.26 , 14:50 Πάτρα: Νεκρός ο 44χρονος που αγνοούταν- Είχε πάει για ψάρεμα με τον γιο του
21.02.26 , 13:44 Ιταλία: «Έσβησε» ο 2χρονος που του μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά
21.02.26 , 13:19 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα
21.02.26 , 12:25 Σαρακοστιανό τραπέζι: Πόσο κοστίζουν θαλασσινά, λαγάνα και χαλβάς φέτος
21.02.26 , 12:18 Ο Γιάννης Σαββιδάκης live στο Metron Stage
21.02.26 , 12:11 Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος
21.02.26 , 11:36 Οι συγκλονιστικές ιστορίες 17 Ηπειρωτών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
21.02.26 , 10:51 Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
21.02.26 , 10:16 Ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης: Πέντε νεκροί μετανάστες- Αγνοούνται 25
21.02.26 , 10:00 Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Έλεγα 11 χρόνια "όχι" στον Σωτήρη Τσαφούλια»
21.02.26 , 09:43 Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
21.02.26 , 09:17 Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη φόρτισης
21.02.26 , 09:03 Σάκης Μπουλάς: Είχε πληρώσει στους φίλους του το γεύμα για την κηδεία του
21.02.26 , 08:55 Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα και σήμερα- Μήνυμα 112 & καταστροφές στη Λήμνο
21.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Φεβρουαρίου
Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
Τρύφωνας Σαμαράς: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται πριν γυρίσει ο Ερμής ανάδρομος;
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Μάρας Ζαχαρέα στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα δημοσίευσε βίντεο από το ταξίδι της στην Τοσκάνη, αποτυπώνοντας στιγμές ηρεμίας.
  • Το ζευγάρι, μαζί με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, απολαμβάνει τη φύση και τη γαλήνη των αμπελώνων.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη λεζάντα "Στα χειμωνιάτικα αμπέλια της Τοσκάνης..".
  • Το ταξίδι προσέφερε στο ζευγάρι μια παύση από τις υποχρεώσεις και την ευκαιρία να επανασυνδεθούν.
  • Η Μάρα Ζαχαρέα έχει μοιραστεί και στο παρελθόν προσωπικές στιγμές από ταξίδια τους.

Μια ξεχωριστή εικόνα από την ιταλική ύπαιθρο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μάρα Ζαχαρέα, δημοσιεύοντας ένα ατμοσφαιρικό βίντεο από το πρόσφατο ταξίδι της στην Τοσκάνη.

 Η διευθύντρια ειδήσεων του Star επέλεξε να δείξει στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και την ένταση της επικαιρότητας, μέσα σε ένα τοπίο που έμοιαζε βγαλμένο από κινηματογραφική σκηνή.

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα

Στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη βλέπουμε να περπατά ανάμεσα σε αμπελώνες ντυμένους με τη χειμωνιάτικη λιτότητα της εποχής. Τα γυμνά κλήματα, ο καθαρός ουρανός και οι γήινοι τόνοι της τοσκανικής γης δημιουργούν ένα σκηνικό γαλήνης, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητάς της στην Ελλάδα.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, με τον οποίο μετρά δεκαετίες κοινής πορείας. Το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό και χαλαρό, απολαμβάνοντας τη βόλτα του στη φύση, χωρίς επιτήδευση, αφήνοντας την απλότητα του τοπίου να πρωταγωνιστεί. 

Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»

Η φυσική ομορφιά της Τοσκάνης, με τους ατελείωτους αμπελώνες και τη διακριτική ρομαντική της αύρα, φαίνεται πως αποτέλεσε το ιδανικό φόντο για λίγες ημέρες ξεκούρασης και επανασύνδεσης.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Στα χειμωνιάτικα αμπέλια της Τοσκάνης..», επιλέγοντας να αφήσει τις εικόνες να μεταφέρουν το συναίσθημα του ταξιδιού. Το βίντεο απέσπασε θερμά σχόλια από φίλους και ακολούθους της, που έσπευσαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους τόσο για το μαγευτικό τοπίο όσο και για τη διαχρονική σχέση του ζευγαριού.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mara Zacharea (@marazaharea)

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μάρα Ζαχαρέα μοιράζεται προσωπικές στιγμές από ταξίδια με τον σύζυγό της. Άλλωστε, πρόσφατα είχε κάνει και μια ρομαντική ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 36 χρόνων κοινής πορείας, επιβεβαιώνοντας πως, παρά τις απαιτήσεις της δημόσιας ζωής, η προσωπική ισορροπία και οι κοινές εμπειρίες παραμένουν προτεραιότητα.

Το ταξίδι στην Τοσκάνη φαίνεται πως λειτούργησε ως μια μικρή παύση από τις υποχρεώσεις, προσφέροντας στο ζευγάρι την ευκαιρία να απολαύσει τη σιωπή της φύσης, τις βόλτες στους αμπελώνες και τη μοναδική ομορφιά της ιταλικής επαρχίας.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mara Zacharea (@marazaharea)

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top