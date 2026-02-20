Καιρός: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

STAR.GR
Ελλαδα
H πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κακοκαιρία συνεχίζεται με θυελλώδεις ανέμους και βροχοπτώσεις, επηρεάζοντας την έξοδο των εκδρομέων για την Καθαρά Δευτέρα.
  • Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σάββατο στην ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.
  • Τοπικές μπόρες θα σημειωθούν στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ.
  • Την Κυριακή, τοπικές βροχές θα υπάρξουν σε πολλές περιοχές, αλλά οι καρναβαλικές εκδηλώσεις θα γίνουν χωρίς προβλήματα καιρού.
  • Την Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με μόνο ασθενείς βροχές στην Κρήτη.

Και τις επόμενες ώρες θα συνεχιστεί η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα και δυσχεραίνει την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.  

Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι θυελλώδεις άνεμοι των τελευταίων ωρών θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση προσεχώς, ωστόσο το μέτωπο της κακοκαιρίας που περνά αυτή την ώρα και από την Αττική, εξακολουθεί να δίνει ισχυρές ριπές και βροχοπτώσεις. Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, τ ο σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Το Σάββατο το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 

«Σταδιακά όμως τα έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια θα εξασθενήσουν. Δε θα λείψουν, όμως, τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά  και στην Αττική, οι οποίες το βράδυ θα σταματήσουν. Οι βοριάδες, πάντως, τοπικά θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση», σχολίασε ο κ. Κολυδάς.

Την Κυριακή στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αναμένονται τοπικές βροχές και άνεμοι έως 7 μποφόρ στα νότια.  

«Οι περισσότερες καρναβαλικές εκδηλώσεις θα γίνουν χωρίς προβλήματα καιρού, καθώς μόνο στην Κρήτη θα έχουμε συνεχείς βροχές», σχολίασε ο κ. Κολυδάς.  

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και μόνο στη Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι δε θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ και θα ευνοήσουν το πέταγμα του χαρταετού. 

Καιρός: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 21/2 

ΑΤΤΙΚΗ  

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. 
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. 
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ  

  • Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι -απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 
  • Άνεμοι: Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν βόρειοι βορειδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, το μεσημέρι - απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. 
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.  

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ  

  • Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. 
  • Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.  

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ  

  • Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. 
  • Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  
