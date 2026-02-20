Ο Γιώργος Αλκαίος για την απομόνωσή του: «Φαντάζονταν ότι μου ‘στριψε,»

Όσα αποκάλυψε ο δημοφιλής καλλιτέχνης στο Στούντιο 4

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου Αλκαίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε για την απομόνωσή του στη Μήλο και την απόφασή του να αποχωρήσει από τη δημοσιότητα.
  • Αποκάλυψε ότι για πέντε χρόνια είχε το τηλέφωνό του στη σίγαση και δεν είχε τάσεις φυγής.
  • Η απόφασή του προήλθε από τη φιλοσοφία που ανέπτυξε μετά τον θάνατο της γιαγιάς του.
  • Δύο γνωστοί τραγουδιστές, όπως ο Αντύπας, τον επισκέφθηκαν στη Μήλο ανησυχώντας για την κατάσταση του.
  • Ο Αλκαίος εξήγησε ότι ήθελε να αφιερωθεί στον εαυτό του και να ζήσει όπως τον ευχαριστούσε.

Καλεσμένος στο Στούντιο 4 ήταν ο Γιώργος Αλκαίος το απόγευμα της Παρασκευής, όπου συνομίλησε για όλους και για όλα με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ανάμεσα σε άλλα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην απόφαση να αποχωρήσει για αρκετά χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας και να απομονωθεί στη Μήλο αποκαλύπτοντας, μάλιστα, πως για πέντε χρόνια είχε στη σίγαση το τηλέφωνο του

Ο Γιώργος Αλκαίος για την απομόνωσή του: «Φαντάζονταν ότι μου ‘στριψε,»

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ούτε είχα τάσεις φυγής, ήταν μια απόφαση για τη ζωή μου. Γιατί φιλοσόφησα τόσο πολύ με τον χαμό της γιαγιάς μου, η οποία με μεγάλωσε κι έφυγε μεγάλη σε ηλικία, που μπήκα σε μια σκέψη. “Να σου πω, ρε φίλε, έχεις κάνει τόσα πράγματα και δεν έχεις κάνει για τον εαυτό σου, που να το γουστάρεις μέσα σου”. Σκέφτηκα, λοιπόν, πως αυτό που γούσταρα τότε ήταν να πάω στη Μήλο και το έκανα χωρίς σκέψη».

Ο Γιώργος Αλκαίος για την απομόνωσή του: «Φαντάζονταν ότι μου ‘στριψε,»

«Έτσι, με τσαμπουκά πήγα και το είπα σε όλους στο τηλέφωνο όταν πήγαινα, από το καράβι. Οι κολλητοί φίλοι ήρθαν και ο ένας είναι, μάλιστα, υπεύθυνος των δωματίων που έχω αυτή τη στιγμή εκεί», πρόσθεσε.

«Στην αρχή χτυπούσε πολύ το τηλέφωνο αλλά για πέντε χρόνια το ‘χα στη σίγαση. Μετά, σιγά σιγά, δεχόμουν πιο προσωπικά τηλέφωνα και τα επαγγελματικά ήξεραν, ή μάλλον φαντάζονταν, ότι μου ‘στριψε. Το άκουσα αυτό και μάλιστα ήρθαν δυο μεγάλοι τραγουδιστές και με βρήκαν, για να δουν αν είμαι καλά», αποκάλυψε.

Ο Γιώργος Αλκαίος για την απομόνωσή του: «Φαντάζονταν ότι μου ‘στριψε,»

«Δηλαδή ο Αντύπας, για παράδειγμα, που είμαστε πολύ φίλοι, ήρθε στη Μήλο γιατί ανησύχησε και ήθελε να δει πως είμαι. Κάθισε δυο μέρες, κατάλαβε πως είμαι καλά και του εξήγησα ότι θέλω να κάνω αυτό» πρόσθεσε, επίσης, ο Γιώργος Αλκαίος στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

