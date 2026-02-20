Evangelia: Σπάει πιάτα & χορεύει συρτάκι στο music video του PARÉA

Ξεχώρισε με τη συμμετοχή της στο Sing For Greece

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Evangelia: Σπάει Πιάτα & Χορεύει Συρτάκι Στο PARÉA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Evangelia παρουσιάζει το video clip του PARÉA σε σκηνοθεσία της Kassandra Powell. H δημοφιλής performer ξεχώρισε με τη συμμετοχή της στο Sing For Greece αποδεικνύοντας τη μοναδική σκηνική της παρουσία και τον international αέρα της.

Θεατρικό, ευφάνταστο και με άρωμα ελληνικού κινηματογράφου το video clip κερδίζει τις εντυπώσεις. Με την ίδια να μπαίνει κατευθείαν στον ρόλο το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό. Η Evangelia σαν πρωταγωνίστρια του ελληνικού cinema χορεύει, τραγουδά, σπάει πιάτα!

Τη μουσική του PARÉA υπογράφουν οι Evangelia, Jay Stolar, Gino The Ghost, Kyle Buckley, Giorgos Kalogerakos, τους στίχους οι  Evangelia, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost, Alessandra Francesca Bregante a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, και πλέον κυκλοφορεί επίσημα από τη Golden Records &  τη Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Η Evangelia συνεχίζει να ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και τη σύγχρονη pop, δίνοντας τη δική της ξεχωριστή χροιά στην ελληνική μουσική σκηνή.

Δείτε το clip:

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://evangelia.lnk.to/Parea

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
EVANGELIA
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
