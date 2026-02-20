Βίντεο με AI παρουσιάζει τον Στουρνάρα να δίνει επενδυτικές συμβουλές!

Προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας στους πολίτες

Οικονομια
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Χρ. Μπόνης
Γιάννης Στουρνάρας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για καταχρηστική χρήση του ονόματος και του λογότυπού της σε απάτες.
  • Fake βίντεο με AI παρουσιάζει τον Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα να δίνει επενδυτικές συμβουλές.
  • Η Τράπεζα δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις.
  • Καλεί το κοινό να αποφεύγει επαφές με άτομα που ισχυρίζονται ότι την εκπροσωπούν.
  • Σε περίπτωση αμφιβόλου προελεύσεως εγγράφων, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν τις αρχές.

Για καταχρηστική χρήση του ονόματος και του λογότυπου της Τράπεζας από τρίτους «σε σχέση με εικονικές οικονομικές συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες που ενέχουν απάτη» προειδοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Aφορμή fake βίντεο με AI που παρουσιάζει τον Διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα  να δίνει… επενδυτικές συμβουλές.        

Δίκη μαρτύρων Novartis: Υποκινούμενους τους χαρακτήρισε ο Στουρνάρας

Η Τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της: 

«Έχει περιέλθει εις γνώση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το όνομα, οι λογότυποί της και άλλα στοιχεία/χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους σε σχέση με εικονικές οικονομικές συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες που ενέχουν απάτη. Ενίοτε μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται ως η τράπεζα μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται πληρωμές ή συναλλαγές, με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού και την απόσπαση χρημάτων.

Τράπεζα της Ελλάδος: Αν το πατήσεις το link θα την πατήσεις!

Εν προκειμένω η Τράπεζα της Ελλάδος επιθυμεί να αποσαφηνίσει ότι η ίδια δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, ιδίως δε ότι δεν εισπράττει προμήθειες για τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, δεν αποδέχεται καταθέσεις από τα εν λόγω πρόσωπα και επιχειρήσεις ούτε εκδίδει βεβαιώσεις για την αποδέσμευση κεφαλαίων. Για τον λόγο αυτόν η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί το κοινό να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με πρόσωπα που επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, να μην αποστέλλει χρήματα και να μην αποκαλύπτει στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών του σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι την εκπροσωπεί ή ότι σχετίζεται με εκείνη στο πλαίσιο τραπεζικών εργασιών.

Στουρνάρας: Οι servicers να αναδιαρθρώσουν ή να διαγράψουν ιδιωτικό χρέος

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ακόμη ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του ονόματος, των λογότυπων ή της διεύθυνσής της για σκοπούς εξαπάτησης του κοινού. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξη αμφιβόλου προελεύσεως εγγράφων μηνυμάτων ή/και emails, τα οποία αναφέρονται στην Τράπεζας της Ελλάδος ή παρουσιάζονται ως προερχόμενα από αυτήν, ή σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή του τέτοια στοιχεία, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως ή να συμβουλευθεί τις αρμόδιες αρχές». 
 

