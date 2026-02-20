Βίντεο με AI παρουσιάζει τον Στουρνάρα να δίνει επενδυτικές συμβουλές!

Για καταχρηστική χρήση του ονόματος και του λογότυπου της Τράπεζας από τρίτους «σε σχέση με εικονικές οικονομικές συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες που ενέχουν απάτη» προειδοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Aφορμή fake βίντεο με AI που παρουσιάζει τον Διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα να δίνει… επενδυτικές συμβουλές.

Η Τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της:

«Έχει περιέλθει εις γνώση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το όνομα, οι λογότυποί της και άλλα στοιχεία/χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους σε σχέση με εικονικές οικονομικές συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες που ενέχουν απάτη. Ενίοτε μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται ως η τράπεζα μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται πληρωμές ή συναλλαγές, με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού και την απόσπαση χρημάτων.

Εν προκειμένω η Τράπεζα της Ελλάδος επιθυμεί να αποσαφηνίσει ότι η ίδια δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, ιδίως δε ότι δεν εισπράττει προμήθειες για τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, δεν αποδέχεται καταθέσεις από τα εν λόγω πρόσωπα και επιχειρήσεις ούτε εκδίδει βεβαιώσεις για την αποδέσμευση κεφαλαίων. Για τον λόγο αυτόν η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί το κοινό να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με πρόσωπα που επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, να μην αποστέλλει χρήματα και να μην αποκαλύπτει στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών του σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι την εκπροσωπεί ή ότι σχετίζεται με εκείνη στο πλαίσιο τραπεζικών εργασιών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ακόμη ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του ονόματος, των λογότυπων ή της διεύθυνσής της για σκοπούς εξαπάτησης του κοινού. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξη αμφιβόλου προελεύσεως εγγράφων μηνυμάτων ή/και emails, τα οποία αναφέρονται στην Τράπεζας της Ελλάδος ή παρουσιάζονται ως προερχόμενα από αυτήν, ή σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή του τέτοια στοιχεία, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως ή να συμβουλευθεί τις αρμόδιες αρχές».

