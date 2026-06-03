Η μαγειρική «μητέρα των μαχών» του MasterChef 10 ξεκινάει απόψε, Τετάρτη 3 Ιουνίου, και όλα παίζονται!

Ο Πάνος Τελάλης, ο Τάσος Παυλίδης, ο Γιώργος Δημητριάδης, ο Φίλιπ Βάκος και ο Χρήστος Μουσιάρης από την Κόκκινη μπριγάδα και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, ο Πέτρος Ελευθεριάδης, η Wasan Alhashimi, ο Ανδρέας Καλαντράνης και ο Νίκος Ρήγας, από τη Μπλε μπριγάδα είναι οι δέκα διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να περάσουν με επιτυχία όλες τις δοκιμασίες, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να αντέξουν μαγειρικά, πετυχαίνοντας τον πρώτο μεγάλο στόχο τους, να βρίσκονται δηλαδή στη «μητέρα των μαχών»!

Για τις επόμενες οκτώ ημέρες, οι δύο μπριγάδες του MasterChef 10, Κόκκινη και Μπλε, θα βρεθούν αντιμέτωπες μαγειρικά για την απόλυτη επικράτηση, διεκδικώντας, μέσα από τις δοκιμασίες που θα ακολουθήσουν, συνολικά 10 πόντους!

Κάθε μέρα και μια δοκιμασία. Κάθε νίκη και ένας πόντος για τη νικήτρια μπριγάδα. Την τελευταία και πιο καθοριστική ημέρα θα κριθούν οι τρεις τελευταίοι πόντοι, τους οποίους θα διεκδικήσει μόνο ένας παίκτης από κάθε μπριγάδα!

Απόψε είναι η πρώτη ημέρα της «μητέρας των μαχών», με την πρώτη δοκιμασία και τον πρώτο πολύτιμο πόντο για τη νικήτρια μπριγάδα. Κάθε μπριγάδα καλείται να ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο μενού τεσσάρων πιάτων:

Amuse-bouche

Oρεκτικό

Kυρίως

Γλυκό

Ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους θα είναι 30 λεπτά για την αποθήκη τροφίμων και 80 λεπτά για τη μαγειρική. Η αποθήκη τροφίμων θα παραμείνει κλειστή σε όλη τη διάρκεια της μαγειρικής και σε αυτή θα μπουν μόνο οι δύο αρχηγοί, ο Πάνος Τελάλης για την Κόκκινη μπριγάδα και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου για τη Μπλε.

Αυτοί θα αποφασίσουν και θα σχεδιάσουν τα τέσσερα πιάτα της μπριγάδας τους, έχοντας την ευθύνη να προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της μπριγάδας τους θα βρίσκονται εκτός της κουζίνας του MasterChef 10. Πριν ξεκινήσει η μαγειρική, οι αρχηγοί θα έχουν μόλις 5 λεπτά για να εξηγήσουν τις ιδέες τους στις μπριγάδες τους.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει απόψε να πάρει τον πρώτο πολύτιμο πόντο, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα προς τους ημιτελικούς;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να κατακτήσει την πολύτιμη νίκη;

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef