Βασιλική Νταντά: «Έκανα άντληση μητρικού γάλακτος στα καμαρίνια στα live»

Μίλησε για τον γιο της, το τραγούδι και την ψωρίαση που την ταλαιπωρούσε

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Η Βασιλική Νταντά αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

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Η Βασιλική Νταντά παραχώρησε νέα συνέντευξη στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη και αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία της στο λαϊκό τραγούδι, στις συνεργασίες που τη σημάδεψαν, στη μάχη της με την ψωρίαση, αλλά και στη μητρότητα, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν επέστρεψε στις πίστες λίγο μετά τη γέννηση του γιου της.

«Θέλω να είμαι χαρούμενη»

Με αφορμή το νέο της τραγούδι «Δε θα μείνω απόψε σπίτι» που κυκλοφορεί από την Panik Records, η Βασιλική Νταντά εξήγησε πως εκφράζει τη φιλοσοφία που προσπαθεί να ακολουθεί στη ζωή της.

«Με αυτό το τραγούδι γενικώς είχα μια διάθεση ότι ό,τι θες να κάνεις, να το κάνεις. Θέλω να είμαι έτσι, θέλω να είμαι χαρούμενη. Το επιδιώκω, το προσπαθώ, γιατί ζούμε σε μια εποχή δύσκολη, γρήγορη, με πράγματα που αλλάζουν συνεχώς και πρέπει συνεχώς να τα παρακολουθούμε, από τη ζωή μας μέχρι και στη δουλειά μας».

«Στη 16χρονη Βασιλική θα έλεγα να κάνει αυτό που θέλει»

Η τραγουδίστρια, που ξεκίνησε να εργάζεται επαγγελματικά στα 16 της χρόνια, αποκάλυψε τι θα συμβούλευε σήμερα τον νεότερο εαυτό της: «Να κάνω αυτό που θέλω. Να ακούω βέβαια, γιατί πάντα άκουγα τους ανθρώπους που είχα γύρω μου και επέλεγα να έχω δίπλα μου. Απλά, επειδή ήξερα ότι δεν είχα εμπειρία, άφηνα μερικά πράγματα να τα διαλέξουν άλλοι. Υπήρξα αρκετά τυχερή σε αυτή την ηλικία, γιατί δούλεψα με πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, με προσέχανε και με αγαπούσαν. Πήρα πάρα πολλή αγάπη από τους συνεργάτες μου».

Η συνεργασία με τον Νότη Σφακιανάκη: «Είχαμε κάνει 60 πρόβες»

Ανάμεσα στις συνεργασίες που ξεχωρίζει είναι εκείνη με τον Νότη Σφακιανάκη, για τον οποίο μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια.

«Ο Νότης λείπει πάρα πολύ από τη νυχτερινή διασκέδαση. Ήμουν μαζί του το 2006 και έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια. Τα τραγούδια του τα λέμε ακόμα όλοι στα live μας, γιατί έχει από τα πιο ωραία λαϊκά ρεπερτόρια».

σφακιανακης

 Νότης Σφακιανάκης/ ndp

Παράλληλα, αποκάλυψε πόσο απαιτητικός ήταν στη δουλειά του.

«Ήταν τελειομανής. Θυμάμαι ότι είχαμε κάνει 60 πρόβες. Η κούρασή μας ήταν ατελείωτη, αλλά ήθελε να είναι όλα τέλεια. Είχε πολλή πειθαρχία. Πάνω στη δουλειά ήμασταν ένα άλλο πράγμα» είπε.

«Πλέον απαντώ με χιούμορ όταν με σχολιάζουν»

Η Βασιλική Νταντά αναφέρθηκε και στα σχόλια που μπορεί να δεχθεί ένας καλλιτέχνης πάνω στη σκηνή: «Δεν είναι ωραίο να σχολιάζουν τον τύπο σου ενώ τραγουδάς. Όλοι έχουμε άποψη, αλλά δεν χρειάζεται να στεναχωρήσεις τον άλλον εκείνη τη στιγμή. Παλιά στεναχωριόμουν και δεν απαντούσα. Τώρα το έχω γυρίσει αλλιώς. Όταν αντιλαμβάνομαι ότι με σχολιάζουν, κάνω χιούμορ. Κοιτάω κατευθείαν και λέω "Τι έχω; Πες μου". Έτσι σπάει η αμηχανία. Ήρθαμε να διασκεδάσουμε. Δεν αρέσουμε όλοι σε όλους».

«Η ψωρίαση ήταν η δική μου γιατρειά όταν σταμάτησα να ντρέπομαι»

Η τραγουδίστρια μίλησε και για την ψωρίαση, από την οποία έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν: «Είναι ένα αυτοάνοσο. Ο τρόπος που μιλάω πλέον στον κόσμο με βοήθησε και σε αυτό. Το αναγνώρισα, το αγάπησα και από τη στιγμή που δεν ντρεπόμουν πια γι' αυτό, ήταν ο τρόπος μου να το ξεπεράσω. Όταν με σχολίαζαν, απαντούσα. Μπορεί να ήταν και η γιατρειά μου».

«Από στεναχώρια και άγχος δημιουργήθηκε. Γενικώς στρεσάρομαι με πολλά πράγματα και πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ ακόμα να το αποβάλω εύκολα, αλλά το δουλεύω».

«Επέστρεψα στη δουλειά όταν ο γιος μου ήταν μόλις 40 ημερών»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν όταν μίλησε για τη μητρότητα και την απόφασή της να επιστρέψει γρήγορα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Επέστρεψα στη δουλειά από 40 ημερών. Ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψω, αλλά από την άλλη ήθελα και να είμαι με το παιδί. Τα ήθελα όλα δικά μου. Προσπαθούσα να τα συνδυάσω όλα. Δεν ήθελα να αφήσω το παιδί πέντε μέρες και να φύγω» εξήγησε.

Όπως είπε, σημαντικό ρόλο έπαιξε η βοήθεια της μητέρας της: «Έχω βρει τη φόρμουλα... γιαγιά. Η μαμά μου με βοήθησε πάρα πολύ και είμαι ευγνώμων γι' αυτό».

«Στα live έκανα άντληση μητρικού γάλακτος και το μετέφερα πίσω για τον γιο μου»

Η Βασιλική Νταντά αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όσο θήλαζε, την περίοδο που πραγματοποιούσε εμφανίσεις και περιοδείες.

«Θήλαζα για αρκετό καιρό, οπότε στα live έκανα όλη αυτή τη διαδικασία μόνη μου. Έκανα άντληση μητρικού γάλακτος, το αποθήκευα στην κατάψυξη και το γυρνούσα πίσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και χαίρομαι που το έκανα. Το προσπάθησα, το ήθελα και τα κατάφερα» αποκάλυψε.

Στη συνέχεια περιέγραψε με χιούμορ τις εικόνες από τις περιοδείες εκείνης της περιόδου.

«Όσες γυναίκες το έχουν κάνει, το ξέρουν. Έπρεπε να μεταφέρω όλο τον εξοπλισμό, να αποθηκεύω το γάλα, να το συντηρώ σωστά για να επιστρέψει πίσω. Ήμουν στις περιοδείες με τα βαλιτσάκια, τα θήλαστρα και όλο τον εξοπλισμό στα χέρια. Ήταν πολύ αστείο όλο αυτό».

«Αυτός να είναι καλά και όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται»

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια εξήγησε πως η μητρότητα άλλαξε ολοκληρωτικά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Αυτό είναι ένα θαύμα που ζω. Βλέπω το παιδί μου και λέω "Αυτός να είναι καλά και όλα τα υπόλοιπα θα τα φτιάξω εγώ". Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο. Όλα τα άλλα προβλήματα πραγματικά φτιάχνονται».

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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΝΤΑ
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